به گزارش خبرنگار مهر، هفته سی‌وسوم لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور شامگاه شنبه برای دو نماینده هرمزگان با یک برد و یک تساوی همراه بود.

پالایش نفت بندرعباس که در این هفته میزبان بعثت کرمانشاه بود، به دلیل حاضر نشدن تیم میهمان در بندرعباس سه امتیاز انضباطی این دیدار را به دست آورد. نماینده هرمزگان با این پیروزی ۴۴ امتیازی شد و با یک پله صعود در رده هشتم جدول رده‌بندی قرار گرفت.

در دیگر دیدار این هفته شناورسازی قشم در تهران برابر آریو اسلامشهر به میدان رفت که این مسابقه با تساوی یک بر یک به پایان رسید. تک گل شناورسازی قشم را هادی دهقانی در دقیقه ۵۹ به ثمر رساند.

شناورسازی قشم با این تساوی ۳۲ امتیازی شد و همچنان در جایگاه چهاردهم جدول رده‌بندی باقی ماند.

بر اساس برنامه هفته پایانی مسابقات پالایش نفت بندرعباس روز پنجشنبه ۲۵ تیرماه از ساعت ۱۹:۴۵ میهمان سایپا خواهد بود و شناورسازی قشم نیز همزمان از هوادار میزبانی می‌کند.