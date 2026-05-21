شکست پالایش نفت بندرعباس در برابر کاراگستر تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب رقابت‌های هفته بیست و پنجم لیگ دسته اول فوتبال ایران جام آزادگان، عصر امروز پنج‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ماه تیم پالایش نفت بندرعباس در تبریز به مصاف کاراگستر «مس سونگون سابق» رفت و در نهایت با نتیجه ۲ بر یک مغلوب میزبان خود شد.

در این دیدار که از ساعت ۱۵:۳۰ آغاز شد، تیم تبریزی که با نام و مدیریت جدید به میدان آمده بود، موفق شد در دقیقه ۶۰ توسط مهدی دلاورزاده به گل اول دست یابد. در ادامه شاگردان ابراهیم صادقی برای جبران نتیجه فشار خود را روی دروازه حریف افزایش دادند و سرانجام در دقیقه ۸۵ توسط اسماعیل پو درویش به گل مساوی رسیدند.

در حالی که هواداران بندرعباسی منتظر بازگشت تیمشان با یک امتیاز بودند، مهدی فرجپور در دقیقه ۸۹ گل دوم کاراگستر را به ثمر رساند تا نماینده هرمزگان مقابل تیم ته جدولی کاراگستر که به دنبال فرار از سقوط است، شکست تلخی را تجربه کند.

با این نتیجه پالایش نفت بندرعباس با ۲۹ امتیاز با یک پله سقوط در جایگاه دهم جدول قرار گرفت و فرصت ارزشمندی را برای بهبود وضعیت خود در جدول رده‌بندی از دست داد.

بر اساس برنامه مسابقات تیم پالایش نفت بندرعباس در هفته بیست و ششم روز چهارشنبه ۶ خرداد ماه از ساعت ۱۸ در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس میزبان تیم فرد البرز خواهد بود.