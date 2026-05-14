ناکامی پالایش نفت بندرعباس در کسب سه امتیاز خانگی

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه پنجشنبه ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس میزبان یکی از دیدارهای هفته بیست و چهارم لیگ آزادگان بود، جایی که دو تیم هم‌خانواده پالایش نفت بندرعباس و نفت و گاز گچساران از ساعت ۱۷:۴۵ به مصاف یکدیگر رفتند.

در این مسابقه که با قضاوت امیرسجاد فتوجی آغاز شد، برخلاف انتظار و علی‌رغم میزبانی نماینده هرمزگان این تیم مهمان بود که شروعی طوفانی داشت.

محمد مهدی عسگری در دقیقه ۹ بازی، موفق شد دروازه میزبان را باز کند تا نفت و گاز گچساران با برتری یک‌ بر صفر راهی رختکن شود.

هر دو تیم در این دیدار با آرایش ۲-۴-۴ به میدان آمده بودند. ابراهیم صادقی سرمربی پالایش نفت بندرعباس در این مسابقه از ایمان صادقی، معین قربانی، سید جلال عبدی، مهیار جباری، اسماعیل پوردرویش، علی رستمی، علی فتحی، فرشاد اسدی، علی زارع، علی پورمحمد و پیمان رنجبری در ترکیب اصلی خود استفاده کرد.

در نیمه دوم تلاش‌های بندرعباسی‌ها برای جبران نتیجه ادامه داشت تا اینکه در دقایق پایانی تعویض طلایی صادقی جواب داد. پویا روحی بازیکن تعویضی پالایش نفت در دقیقه ۸۵ موفق شد قفل دروازه مهمان را بشکند و بازی را به تساوی بکشاند.

تیم داوری این مسابقه را اکبر عمرانی و حسن مهدی‌زاده «کمک‌ها»، امید منفردیان «داور چهارم» و مهدی موسی‌پور ناظر داوری تشکیل می‌دادند.

در نهایت این تقابل میان دو تیم نفتی با تقسیم امتیازها به پایان رسید تا چشم به هفته‌های آتی و تغییر جایگاه در جدول رده‌بندی بدوزند.

پالایش نفت بندرعباس پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت در هفته بیست و پنجم ساعت ۱۶ میهمان مس سونگون خواهد بود.

تا پایان هفته ۲۴ لیگ آزادگان پالایش نفت بندرعباس با ۲۹ امتیاز در رده نهم و نفت و گاز گچساران با ۲۳ امتیاز در رتبه سیزدهم جدول ۱۸ تیمی قرار گرفته‌اند.