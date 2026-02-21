به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال فولاد خوزستان و ذوب‌آهن اصفهان در چارچوب هفته بیست‌ودوم رقابت‌های لیگ برتر از ساعت ۱۹ امروز شنبه دوم اسفند و با قضاوت سعاد وفاپیشه در ورزشگاه شهدای فولاد به مصاف هم رفتند که این دیدار با نتیجه ۲ بر یک به سود شاگردان حمید مطهری پایان رسید.

در این نیمه، شاگردان حمید مطهری با در اختیار گرفتن جریان بازی، مالکیت توپ بیشتری نسبت به حریف داشتند و تلاش کردند از کناره‌ها و ارسال‌های عمقی به خط دفاعی ذوب‌آهن نفوذ کنند. در سوی مقابل، شاگردان جلال امیدیان با آرایش فشرده دفاعی و استفاده از ضدحملات، به دنبال غافلگیری میزبان بودند.

در حالی که بازی در دقایق پایانی نیمه نخست به تعادل نسبی رسیده بود، فولاد در دقیقه ۴۵ به گل رسید. روی پاس دقیق فرشاد احمدزاده در عمق خط دفاعی، محمدرضا سلیمانی با جای‌گیری مناسب موفق شد توپ را از مقابل دروازه به تور بچسباند و ورزشگاه شهدای فولاد را به وجد بیاورد.

با این حال این پایان کار در نیمه اول نبود. ذوب‌آهن که نمی‌خواست با شکست راهی رختکن شود، در وقت‌های تلف‌شده حمله‌ای را روی دروازه فولاد طراحی کرد و در دقیقه ۲+۴۵ پدرام قاضی‌پور توانست از فرصت به‌دست‌آمده استفاده کرده و گل تساوی را برای ذوبی‌ها به ثمر برساند تا بازی در نیمه نخست با نتیجه یک بر یک خاتمه یابد.

بدین ترتیب دو تیم پس از یک نیمه پر فراز و نشیب و رد و بدل شدن دو گل در دقایق پایانی، با نتیجه مساوی راهی رختکن شدند تا سرنوشت این دیدار در نیمه دوم مشخص شود.

در نیمه دوم این دیدار، جریان بازی همچنان با برتری نسبی فولاد خوزستان دنبال شد و شاگردان حمید مطهری با حمایت هواداران خود در ورزشگاه شهدای فولاد، فشار زیادی را روی دروازه ذوب‌آهن وارد کردند.

فولادی‌ها با گردش توپ در عرض زمین و استفاده از نفوذ از جناحین، چند بار تا آستانه گلزنی پیش رفتند اما ضربات نهایی بازیکنان این تیم با بی‌دقتی همراه بود یا با واکنش‌های مناسب دروازه‌بان ذوب‌آهن مهار شد. در سوی مقابل، شاگردان جلال امیدیان که با توجه به ۱۰ نفره بودن بیشتر تمرکز خود را روی کارهای دفاعی گذاشته بودند، سعی کردند با ضدحملات سریع و ارسال توپ‌های بلند، مدافعان فولاد را غافلگیر کنند اما این تلاش‌ها نیز راه به جایی نبرد.

با نزدیک شدن به دقایق پایانی، فولاد ریسک بیشتری در دستور کار قرار داد و با اضافه شدن بازیکنان به فاز حمله، توپ و میدان را کاملاً در اختیار گرفت. ارسال‌های پی‌درپی و شوت از پشت محوطه جریمه از جمله برنامه‌های میزبان برای رسیدن به گل برتری بود.

در حالی که به نظر می‌رسید بازی با همان نتیجه تساوی یک بر یک خاتمه خواهد یافت، فولاد در دقیقه ۶+۹۰ به گل دوم دست یافت. روی پاس رو به جلوی ارشیا باقری، آرش اکبرزاده پشت محوطه جریمه صاحب توپ شد و با شوتی دقیق و پرقدرت از بیرون محوطه، توپ را به گوشه دروازه ذوب‌آهن فرستاد تا گل دوم و برتری فولاد در واپسین لحظات مسابقه به ثمر برسد.

پس از این گل، تلاش بازیکنان ذوب‌آهن برای جبران نتیجه ثمری نداشت و در نهایت سوت پایان بازی با برتری دو بر یک فولاد خوزستان به صدا درآمد تا شاگردان حمید مطهری با یک کامبک دیرهنگام، سه امتیاز این دیدار حساس را از آن خود کنند.

با کسب سه امتیاز این بازی فولاد ۲۸ امتیازی شد و به رده نهم جدول صعود کرد و ذوب‌آهن ۱۹ امتیازی در رده پانزدهم باقی ماند.