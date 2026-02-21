۲ اسفند ۱۴۰۴، ۲۳:۳۲

ایران‌نژاد: واژگونی سواری پژو در خنداب چهار مصدوم بر جای گذاشت

خنداب- رئیس اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی گفت: واژگونی سواری پژو در ابتدای روستای قلعه طورگیر از توابع شهرستان خنداب چهار مصدوم برجا گذاشت.

بهروز ایران نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بعدازظهر شنبه در پی اعلام گزارش یک مورد واژگونی خودروی پژو در ابتدای روستای قلعه طورگیر شهرستان خنداب، بلافاصله آمبولانس‌های پایگاه‌های اورژانس ۱۱۵ اقداش و جاورسیان به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در این سانحه ۴ نفر مصدوم شدند که دو مصدوم توسط آمبولانس پایگاه اورژانس ۱۱۵ جاورسیان جهت ادامه درمان به بیمارستان مهر خنداب منتقل شدند.

رئیس اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی گفت: ۲ مصدوم دیگر نیز توسط آمبولانس پایگاه اورژانس آقداش به بیمارستان امام حسین (ع) ملایر اعزام شدند.

کد خبر 6755970

