بهروز ایران نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بعدازظهر شنبه در پی اعلام گزارش یک مورد واژگونی خودروی پژو در ابتدای روستای قلعه طورگیر شهرستان خنداب، بلافاصله آمبولانس‌های پایگاه‌های اورژانس ۱۱۵ اقداش و جاورسیان به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در این سانحه ۴ نفر مصدوم شدند که دو مصدوم توسط آمبولانس پایگاه اورژانس ۱۱۵ جاورسیان جهت ادامه درمان به بیمارستان مهر خنداب منتقل شدند.

رئیس اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی گفت: ۲ مصدوم دیگر نیز توسط آمبولانس پایگاه اورژانس آقداش به بیمارستان امام حسین (ع) ملایر اعزام شدند.