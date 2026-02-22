۳ اسفند ۱۴۰۴، ۷:۱۴

واکنش رسانه‌های اسرائیلی به تقویت روابط ایران و مصر

رسانه‌های صهیونیستی با انتشار گزارش های مختلفی به اقدامات اخیر مصر و ایران برای تقویت روابط دوجانبه توجه ویژه نشان دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، پایگاه خبری JDN رژیم صهیونیستی گزارش داد که تصمیم ایران و مصر برای بازگشایی سفارتخانه های خود نتایج غیر قابل پیش بینی بر منطقه خواهد داشت. این اقدام در سایه تحولات جاری در منطقه رخ می دهد و گزارش های رسانه ای به نزدیکی روابط میان مصر و ایران طی دوره اخیر اشاره دارند.

بر اساس این گزارش، تبادل سفرا میان ایران و مصر بیانگر بهبود روابط دو جانبه خواهد بود. شبکه آی ۲۴ نیوز نیز گزارش داد، بازگشت روابط میان مصر و ایران به مسیر طبیعی خود یک تحول غافلگیرانه و ناگهانی در سایه تحولات تنش آمیز منطقه به شمار می رود.

در این گزارش آمده است، توافق ۲ کشور برای تبادل سفرا یک اقدام تاریخی بعد از قطع طولانی مدت روابط میان آنها است.

روزنامه اسرائیل هیوم نیز گزارش داد، در سایه این تحولات روابط میان تهران و قاهره وارد مرحله پیشرفته ای شده است. عمق و دایره روابط میان آنها از روابط میان بسیاری از کشورهای دیگر گسترده تر است. ۲ کشور کانال های ارتباطی سیاسی خود را طی سال های قطع روابط حفظ کرده بودند.

