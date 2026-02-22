مذاکره با ۳ حریف تدارکاتی/ پاسخ مثبت یک تیم اروپایی به فدراسیون فوتبال

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی محمدنبی با اشاره به روند آماده سازی تیم ملی برای حضور در جام جهانی و تدابیری که برای این حضور در نظر گرفته شده است، گفت: پیش از این و در زمان حضور در آمریکا درباره برخی گزینه‌ها برای برگزاری دیدارهای تدارکاتی گفت‌وگو کرده بودیم و فهرستی از تیم‌های مدنظر تهیه شده بود که اسکاتلند نیز یکی از آن‌ها بود.

نبی ادامه داد: در حال حاضر برای بخش بین‌الملل با سه تیم اروپایی مذاکرات مثبتی انجام داده است. طبق گزارش یکی از این تیم‌ها آمادگی خود را برای برگزاری دیدار دوستانه در تاریخ ۲۹ می (اوایل خرداد) اعلام کرده است.

وی در ادامه بیان داشت: برگزاری دیدار در تاریخ ۲۹ می امکان‌پذیر خواهد بود، مشروط بر تأیید نهایی از سوی امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی. تلاش ما این است که در خردادماه حتماً یک دیدار تدارکاتی با تیمی اروپایی برگزار کنیم. برخی از این تیم‌ها در مرحله پلی‌آف رقابت‌های خود حضور دارند و در گروه‌های دشواری قرار گرفته‌اند.

مدیر تیم ملی ادامه داد: مذاکرات با این تیم‌ها از امروز به‌طور جدی آغاز شده و پیش‌تر نیز با گزینه‌های دیگری رایزنی شده بود. برنامه‌ریزی ما این است که بلافاصله پس از پایان رقابت‌های لیگ در اردیبهشت‌ماه، بازیکنان پس از یک دوره استراحت کوتاه به اردوی تیم ملی ملحق شوند و سپس به کمپ بروند.

نایب‌رئیس اول فدراسیون هم‌چنین به مسئله لباس تیم ملی اشاره کرد و گفت: مکاتبات لازم با فیفا انجام شده و در ورکشاپ مربوطه، نمونه فیزیکی پیراهن اول و دوم تیم ملی به همراه حدود ۹ قلم از اقلام و تجهیزات دیگر ارائه خواهد شد. به نظر می‌رسد طرح ارائه‌شده که دارای نماد یوزپلنگ نیز هست، مورد تأیید قرار گرفته باشد. تولید این البسه بر عهده شرکت ایرانی است. مراسم رونمایی از پیراهن تیم ملی پیش از اعزام برگزار خواهد شد.

نبی با تشریح شرایط تعیین کمپ تیم ملی فوتبال در ایالت آریزونا به موضوع تورنمنت نوروزی اردن اشاره کرد و عنوان داشت: امیر قلعه‌نویی بر شبیه‌سازی دیدارها با تیم‌هایی نظیر مصر، بلژیک و نیوزیلند تأکید داشت تا آمادگی تیم ملی افزایش یابد. در همین راستا، در پنجره اخیر فیفا، دیدارهایی با تیم‌های نیجریه و کاستاریکا برنامه‌ریزی شد که هر دو تیم از سطح فنی مناسبی برخوردار هستند. برای پنجره‌های بعدی فیفا نیز با توجه به شرایط و محدودیت‌ها، برنامه‌ریزی‌های لازم در حال انجام است تا بهترین شرایط برای آماده‌سازی تیم ملی فراهم شود.