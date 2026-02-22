گسترش همکاری بین هند و برزیل در حوزه عناصر نادر خاکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، برزیل و هند توافق‌نامه‌ای برای تقویت همکاری در زمینه عناصر نادر خاکی امضا کردند.

لولا دا سیلوا، رئیس‌جمهوری برزیل در دهلی‌نو با نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند دیدار کرد و دو طرف درباره افزایش تجارت و فرصت‌های سرمایه‌گذاری گفت‌وگو کردند.

مودی در بیانیه‌ای اعلام کرد توافق مربوط به مواد معدنی حیاتی و عناصر نادر خاکی گامی بزرگ در جهت ایجاد زنجیره‌های تأمین است.

لولا نیز در بیانیه‌ای گفت: افزایش سرمایه‌گذاری و همکاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و مواد معدنی حیاتی، محور اصلی توافقی است که امروز امضا کردیم.

چین بر استخراج و فرآوری عناصر نادر خاکی و مواد معدنی حیاتی جهان تسلط دارد و در ماه‌های اخیر، هم‌زمان با تلاش آمریکا برای شکستن انحصار این کشور در این صنعت، کنترل خود بر صادرات را افزایش داده است.

با این حال، برزیل که پس از چین دومین دارنده بزرگ ذخایر مواد معدنی حیاتی در جهان به شمار می‌رود، از این منابع در حوزه‌های متعدد از جمله خودروهای برقی، پنل‌های خورشیدی، تلفن‌های هوشمند، موتورهای جت و موشک‌های هدایت‌شونده استفاده می کند.