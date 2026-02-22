۳ اسفند ۱۴۰۴، ۹:۰۹

هشدار چین به ناو جنگی استرالیا هنگام عبور از تنگه تایوان

هشدار چین به ناو جنگی استرالیا هنگام عبور از تنگه تایوان

ارتش چین به ناو جنگی استرالیا که قصد عبور از تنگه تایوان را داشت درباره ورود به آب‌های سرزمینی این کشور هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه چینی «گلوبال تایمز» به نقل از منابع آگاه نوشت: ارتش آزادی‌بخش خلق چین عملیات رصد، پایش و هشدار را در تمام مراحل عبور یک ناو جنگی استرالیا از تنگه تایوان اجرا کرد.

چین، جزیره تایوان را بخشی از خاک خود می داند و تنگه راهبردی تایوان را نیز بخشی از آب های سرزمینی خود اعلام کرده و درباره عبور ناوهای جنگی متعلق به آمریکا و متحدانش از این منطقه حساس است.

عبور ناوهای جنگی آمریکا، فرانسه، استرالیا، انگلیس و کانادا از تنگه تایوان همواره موجب خشم مقامات پکن شده است.

چین حضور نظامی خود در اطراف تایوان را افزایش داده و در اواخر دسامبر آخرین رزمایش‌های نظامی خود را پیرامون این جزیره برگزار کرد.

