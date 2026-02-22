هشدار چین به ناو جنگی استرالیا هنگام عبور از تنگه تایوان

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه چینی «گلوبال تایمز» به نقل از منابع آگاه نوشت: ارتش آزادیبخش خلق چین عملیات رصد، پایش و هشدار را در تمام مراحل عبور یک ناو جنگی استرالیا از تنگه تایوان اجرا کرد.
چین، جزیره تایوان را بخشی از خاک خود می داند و تنگه راهبردی تایوان را نیز بخشی از آب های سرزمینی خود اعلام کرده و درباره عبور ناوهای جنگی متعلق به آمریکا و متحدانش از این منطقه حساس است.
عبور ناوهای جنگی آمریکا، فرانسه، استرالیا، انگلیس و کانادا از تنگه تایوان همواره موجب خشم مقامات پکن شده است.
چین حضور نظامی خود در اطراف تایوان را افزایش داده و در اواخر دسامبر آخرین رزمایشهای نظامی خود را پیرامون این جزیره برگزار کرد.
نظر شما