هشدار چین به ناو جنگی استرالیا هنگام عبور از تنگه تایوان

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه چینی «گلوبال تایمز» به نقل از منابع آگاه نوشت: ارتش آزادی‌بخش خلق چین عملیات رصد، پایش و هشدار را در تمام مراحل عبور یک ناو جنگی استرالیا از تنگه تایوان اجرا کرد.

چین، جزیره تایوان را بخشی از خاک خود می داند و تنگه راهبردی تایوان را نیز بخشی از آب های سرزمینی خود اعلام کرده و درباره عبور ناوهای جنگی متعلق به آمریکا و متحدانش از این منطقه حساس است.

عبور ناوهای جنگی آمریکا، فرانسه، استرالیا، انگلیس و کانادا از تنگه تایوان همواره موجب خشم مقامات پکن شده است.

چین حضور نظامی خود در اطراف تایوان را افزایش داده و در اواخر دسامبر آخرین رزمایش‌های نظامی خود را پیرامون این جزیره برگزار کرد.