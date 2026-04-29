واکنش چین به رزمایش مشترک آمریکا و فیلیپین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، فرماندهی جبهه جنوبی چین با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که یگان‌ های دریایی این فرماندهی به‌ صورت معمول در حال انجام ماموریت‌ های گشت‌ زنی در اطراف دریای چین جنوبی هستند.

بر اساس اعلام پکن، این اقدام هم‌ زمان با برگزاری رزمایش نظامی گسترده میان آمریکا و فیلیپین صورت گرفته است که ادعا می کند پکن عاملی بی‌ثباتی است!

در بیانیه مذکور ادعا شده است که فیلیپین با سازماندهی گشت‌ های مشترک با کشورهای خارج از منطقه، به دنبال ایجاد تنش در دریای چین جنوبی بوده و این اقدامات به صلح و ثبات منطقه آسیب جدی وارد می‌ کند.

پکن همچنین تاکید کرد که نیروهای تحت امر این فرماندهی با قاطعیت از تمامیت ارضی چین و حقوق و منافع دریایی این کشور دفاع کرده و برای حفظ امنیت منطقه تلاش خواهد کرد.

این گشت‌ زنی هم‌ زمان با رزمایش نظامی مشترک آمریکا و فیلیپین با عنوان «بالیکاتان» (Balikatan) انجام می‌ شود.

این تمرینات نظامی از ۲۰ آوریل تا ۸ ماه می سال جاری با مشارکت حدود ۱۷ هزار نیروی نظامی از آمریکا، فیلیپین، استرالیا، نیوزیلند، فرانسه، کانادا و ژاپن در مناطق شمالی و غربی فیلیپین در حال برگزاری است.