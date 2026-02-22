محمد نصیری در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به پایان مهلت ثبتنام داوطلبان شوراهای اسلامی روستا اظهار کرد: با اتمام زمان نامنویسی، ۴ هزار و ۸۹۵ نفر در ۷۰۵ روستای استان برای عضویت در شوراهای اسلامی روستا ثبتنام کردند که نسبت به دوره ششم، ۱۷۹ نفر افزایش داشته و حدود پنج درصد رشد را نشان میدهد.
وی افزود: تمامی شهرستانهای استان نسبت به دوره گذشته با افزایش داوطلب مواجه بودهاند و همه روستاها نیز به حد نصاب لازم برای برگزاری انتخابات رسیدهاند.
دبیر ستاد انتخابات استان قزوین با تشریح ترکیب شوراهای روستایی بیان کرد: از مجموع روستاهای استان، ۶۵۹ روستا دارای شورای سهنفره هستند که در مجموع هزار و ۹۷۷ نفر در این روستاها عضو شورا خواهند شد. همچنین ۴۶ روستا دارای شورای پنجنفرهاند که ۲۳۰ نفر در این روستاها عضویت خواهند داشت.
نصیری ادامه داد: در بخش شوراهای اسلامی شهر نیز ۱۵۴ نفر در ۲۸ شهر استان به عضویت شوراها درمیآیند. در مجموع ۶ هزار و ۱۴۹ نفر در استان قزوین برای داوطلبی شوراهای اسلامی شهر و روستا ثبتنام کردهاند که نهایتاً ۲ هزار و ۱۵۴ نفر به عضویت شوراها انتخاب خواهند شد.
وی با اشاره به زمان برگزاری انتخابات گفت: انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا یازدهم اردیبهشتماه سال ۱۴۰۵ برگزار میشود و یکی از بزرگترین رویدادهای سیاسی پیشروی استان و کشور به شمار میرود.
دبیر ستاد انتخابات استان قزوین درباره روند بررسی صلاحیت داوطلبان شوراهای روستا تصریح کرد: از امروز به مدت ۱۰ روز، پرونده داوطلبان به مراجع پنجگانه ارسال میشود تا در خصوص هر یک اعلام نظر کنند. پس از دریافت پاسخها، بررسی صلاحیتها به مدت ۱۴ روز در هیئتهای اجرایی بخش انجام و سپس پروندهها به هیئتهای نظارت ارسال میشود که این مرحله نیز ۲۰ روز زمان خواهد برد.
وی همچنین درباره وضعیت اعلام نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان شوراهای شهر گفت: روز گذشته نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت اعلام شد که شهر قزوین نیز در این فهرست قرار داشت. از فردا نیز نتایج سایر شهرهای استان از سوی هیئتهای نظارت شهرستانها به فرمانداریها ابلاغ میشود و فرمانداران نتایج را به داوطلبان اعلام خواهند کرد.
نصیری خاطرنشان کرد: داوطلبانی که صلاحیت آنان از سوی هیئت نظارت تأیید نشده است، چهار روز فرصت دارند شکایت خود را ثبت کنند و هیئت نظارت استان نیز پنج روز برای رسیدگی و اعلام نظر نهایی مهلت خواهد داشت.
