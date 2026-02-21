به گزارش خبرگزاری مهر، احمدرضا آدینه با اشاره به اجرای بند «ب» ماده ۶۴ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور و ماده ۷۸ آیین‌نامه اجرایی آن اظهار کرد: با پایان مهلت بررسی صلاحیت داوطلبان در هیأت نظارت شهرستان، نتایج روز یکشنبه سوم اسفندماه از ساعت ۸ تا ۱۶ به صورت حضوری در محل فرمانداری به داوطلبان ابلاغ خواهد شد.

وی افزود: داوطلبانی که صلاحیت آنان در هیأت نظارت شهرستان تأیید نشده است، می‌توانند مستند به تبصره یک ماده ۷۸ آیین‌نامه اجرایی، روز چهارم اسفندماه از ساعت ۸ تا ۱۶ با مراجعه حضوری به فرمانداری، شکایت خود را برای رسیدگی در هیأت نظارت استان ثبت کنند.

فرماندار آزادشهر تأکید کرد: تمامی مراحل بر اساس قانون و در راستای صیانت از حقوق داوطلبان و تضمین سلامت انتخابات انجام می‌شود.