۳ اسفند ۱۴۰۴، ۰:۳۳

نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان شوراهای شهر آزادشهر سوم اسفند ابلاغ می‌شود

آزادشهر-فرماندار آزادشهر با اعلام پایان بررسی صلاحیت‌ها در هیأت نظارت شهرستان گفت: نتایج داوطلبان هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهرهای آزادشهر روز سوم اسفندماه به صورت حضوری ابلاغ می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمدرضا آدینه با اشاره به اجرای بند «ب» ماده ۶۴ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور و ماده ۷۸ آیین‌نامه اجرایی آن اظهار کرد: با پایان مهلت بررسی صلاحیت داوطلبان در هیأت نظارت شهرستان، نتایج روز یکشنبه سوم اسفندماه از ساعت ۸ تا ۱۶ به صورت حضوری در محل فرمانداری به داوطلبان ابلاغ خواهد شد.

وی افزود: داوطلبانی که صلاحیت آنان در هیأت نظارت شهرستان تأیید نشده است، می‌توانند مستند به تبصره یک ماده ۷۸ آیین‌نامه اجرایی، روز چهارم اسفندماه از ساعت ۸ تا ۱۶ با مراجعه حضوری به فرمانداری، شکایت خود را برای رسیدگی در هیأت نظارت استان ثبت کنند.

فرماندار آزادشهر تأکید کرد: تمامی مراحل بر اساس قانون و در راستای صیانت از حقوق داوطلبان و تضمین سلامت انتخابات انجام می‌شود.

