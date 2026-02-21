فرماندار صحنه: مشارکت داوطلبان شوراهای صحنه ۸ درصد افزایش یافت

عبادالله کنجوریان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام پایان مهلت ثبتنام داوطلبان شوراهای اسلامی اظهار کرد: فرآیند ثبتنام در فضایی آرام، منظم و کاملاً قانونی برگزار شد و خوشبختانه شاهد افزایش ۸ درصدی مشارکت داوطلبان نسبت به دوره گذشته بودیم که این موضوع نشاندهنده احساس مسئولیت اجتماعی و توجه مردم به نقش شوراها در توسعه مناطق روستایی و شهری است.
وی با تشریح جزئیات آمار ثبتنامکنندگان افزود: در بخش مرکزی شهرستان صحنه، ۴۰۴ نفر برای حضور در انتخابات شوراهای اسلامی ثبتنام کردهاند که از این تعداد ۳۶۱ نفر مرد و ۴۳ نفر زن هستند.
فرماندار صحنه ادامه داد: در بخش دینور نیز مجموعاً ۴۳۹ نفر داوطلب ثبتنام کردهاند که ۴۰۹ نفر از آنان مرد و ۳۰ نفر زن هستند و این آمار بیانگر استقبال قابل توجه اقشار مختلف از فرآیند انتخابات شوراهاست.
نقش شوراها در توسعه و تقویت سرمایه اجتماعی
کنجوریان با تأکید بر جایگاه شوراهای اسلامی در نظام مدیریتی کشور تصریح کرد: شوراها یکی از ارکان مهم تصمیمگیری محلی به شمار میروند و نقش مؤثری در پیگیری مطالبات مردمی، توسعه زیرساختها، نظارت بر امور اجرایی و تقویت سرمایه اجتماعی در روستاها و شهرها دارند. افزایش تعداد داوطلبان نیز میتواند زمینهساز رقابتی سالم و انتخاب نیروهای توانمند و کارآمد شود.
رئیس ستاد انتخابات شهرستان صحنه خاطرنشان کرد: تمامی مراحل بررسی صلاحیتها و فرآیندهای اجرایی انتخابات، مطابق قانون و با رعایت اصول بیطرفی، امانتداری و شفافیت انجام خواهد شد و مجموعه عوامل اجرایی شهرستان آمادگی کامل برای برگزاری انتخاباتی قانونمند، سالم و باشکوه را دارند.
وی در پایان از مردم شهرستان صحنه خواست با حضور آگاهانه و پرشور در انتخابات، در تقویت مدیریت شهری و روستایی نقشآفرینی کنند و با انتخاب افراد شایسته، متخصص و متعهد، مسیر توسعه پایدار، عمران و آبادانی مناطق شهری و روستایی را هموار سازند.
نظر شما