میزان ثبت نام در انتخابات شوراهای شهر و روستای ایلام افزایش یافت

تاج الدین صالحیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این دوره مجموعاً ۲ هزار و ۳۰۸ نفر برای نامزدی در انتخابات شوراهای اسلامی روستاها ثبت‌نام کرده‌اند، در حالی‌که در دوره‌ گذشته این تعداد ۲ هزار و ۲۲۳ نفر بود، که نشان‌دهنده‌ رشد داوطلبی در استان است.

وی افزود: در تمامی ۴۰۱ روستای استان ایلام حد نصاب لازم برای برگزاری انتخابات تأمین شده و ان‌شاءالله انتخابات در تمامی این روستاها برگزار خواهد شد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار درباره ترکیب سنی داوطلبان گفت: بیشترین گروه سنی داوطلبان بین ۴۰ تا ۴۵ سال است که ۴۸۴ نفر از متقاضیان را شامل می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت تحصیلی داوطلبان تصریح کرد: با توجه به اینکه حداقل شرط تحصیلی برای داوطلبی شورای اسلامی روستاها سواد خواندن و نوشتن است، بیشترین آمار ثبت‌نام مربوط به افراد زیر دیپلم با یک هزار و ۴۴۸ نفر بوده است.

صالحیان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: از مجموع داوطلبان، ۴۵۸ نفر معادل ۱۶ درصد را بانوان و یک هزار و ۹۴۳ نفر معادل ۸۴ درصد را آقایان تشکیل می‌دهند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: افزایش مشارکت داوطلبان، به‌ویژه در میان بانوان، نشان‌دهنده‌ی رشد آگاهی سیاسی و اجتماعی مردم روستاهای استان و تمایل بیشتر آنان به ایفای نقش در مدیریت محلی است.