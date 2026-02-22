به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس روی میز، طبق اطلاعات رسمی رجیستری مربیان بین المللی، کشور ایران از حیث مربیان بین المللی ثبت شده در جایگاه نخست دنیا قرار گرفت و از هفت هزار و صد و هفتاد و پنج نفر مجموع مربیان ثبتشده در جهان، یک هزار و هشتاد و هشت مربی متعلق به ایران است.
با تکمیل آمار و اضافه شدن هفده مربی سطح سه که در فهرست اولیه درج نشده بودند، تعداد نهایی مربیان بینالمللی ایران به یک هزار و یکصد وپنج نفر افزایش یافته و مجموع جهانی تعدیلشده به هفت هزار و صد و نود و دو نفر رسیده است.
بر این اساس، سهم دقیق ایران از کل مربیان ثبتشده جهان ۱۵.۳۶ درصد محاسبه میشود و به عبارتی تقریباً از هر ۶ تا ۷ مربی بینالمللی ثبتشده در این فهرست، یک مربی ایرانی است.
در این رتبهبندی، کشور دوم یعنی مصر می باشد که با داشتن ۴۶۴ مربی در جایگاه بعدی قرار دارد.
ترکیب مربیان بینالمللی ایران بدین شرح است:
که بر اساس جمعبندی نهایی یک هزار و صد و پنج مربی ثبتشده ایران، توزیع سطوح به شرح زیر است:
* سطح یک: ۱,۰۰۱ نفر
* سطح دو: ۳ نفر
* سطح دو ستارهدار: ۸۲ نفر
* سطح سه: ۱۰ نفر
* سطح سه ستارهدار: ۸ نفر
* سهمیه المپیکی : یک نفر
رتبه نخست ایران در این رجیستری نشان میدهد کشورمان در تولید دانش فنی، انتقال تجربه و تربیت نیروی انسانی متخصص در رشته تنیس روی میز به جایگاه مرجعیت جهانی دست یافته است.
فدراسیون تنیس روی میز ایران اعلام کرده است برنامههای تکمیلی برای ارتقای کیفیت دورههای آموزشی، حمایت از مربیان جوان، توسعه فعالیتها در استانها و میزبانی رویدادهای آموزشی بینالمللی در دستور کار قرار دارد.
ایران امروز در عرصه مربیگری تنیس روی میز، از جایگاه حضور عبور کرده و به نقطه مرجعیت جهانی رسیده است؛ جایگاهی که پشتوانهای مطمئن برای افتخارات آینده ورزش کشور به شمار میرود.
نظر شما