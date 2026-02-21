قارداشی: تخصیص بودجه به برخی فدراسیون ها توهین به وزارت ورزش است

مهرداد علی قارداشی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بودجه کمکی مجلس شورای اسلامی به ۱۲ فدراسیون گفت: اقدامی که از طرف مجلس برای تخصیص بودجه کمکی به ۱۲ فدراسیون خاص انجام شده است، در واقع توهین به معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای، مدیر کل دفتر امور مشترک فدراسیون ها، حتی مقام عالی وزارت و کل این مجموعه به حساب می آید.

وی تصریح کرد: اصل اقدام و اینکه کمک مالی به ورزش مدنظر بوده، خیلی هم به جا و قابل توجه است اما اینکه انتخاب ۱۲ فدراسیون موردنظر بر اساس چه معیار و ملاکی و مشورت چه افرادی انجام شده است، جای تعجب است. درست این است که اگر مجلسی ها قصد کمک دارند، از وزارت ورزش و کارشناسان برای انتخاب فدراسیون ها و اینکه کدام یک اولویت هستند، کمک بگیرند. مگر من که سالها در ورزش بوده ام و متصدی یک فدراسیون هستم در مورد قانون گذاری می توانم نظر دقیق و کارشناسی بدهم که مجلسی ها مدعی رصد بهتر ورزش برای تخصیص بودجه به فدراسیون ها هستند.

رئیس فدراسیون تنیس روی میز تصریح کرد: نمایندگان مجلس چه شناختی از شرایط فدراسیون ها دارند که در مورد تخصیص بودجه کمکی به آنها تصمیم گیری می کنند. درست این است که اگر چنین برنامه ای دارند به وزارت ورزش اعلام کنند تا این وزارتخانه با کار کارشناسی مشخص کند که به کدام فدراسیون ها و به چه میزان کمک شود.

قارداشی تاکید کرد: مشخص شدن ۱۲ فدراسیونی که از کمک ویژه مجلس بهره مند شده اند، به همان اندازه که برای انها خوب و انگیزه بخش بود، برای سایر فدراسیون ها و حتی ورزشکاران شان بی انگیزگی را موجب شد. در رشته خود ما، وقتی بازیکنانی مانند نوشاد عالمیان و بنیامین فرجی از موضوع مطلع شدند، خیلی متجب شدند. آنها به این موضوعات اشاره داشتند که تاریخ سازی های بزرگی در ورزش های راکتی داشته اند اما گویا به چشم نیامده است که هیچ کمکی برای تنیس روی میز در نظر گرفته نشده است.

وی حتی نسبت به عدم پاسخگویی نمایندگان مجلس هم انتقاد کرد و گفت: به نمایندگان مجلس پیام می دهیم که میخواهیم با شما صحبت کنیم اما جواب نمی دهند. با کمیسیون ورزش و تلفیق ارتباط برقرار می کنیم اما پاسخی دریافت نمی کنیم. این شرایط و نگاه متفاوتی که مجلس دارد کلا باعث بی انگیزگی مجموعه ما شده است.

رئیس فدراسیون تنیس روی میز تاکید کرد: کمک به فدراسیون ها و لحاظ کردن عادلانه شرایط آنها که دیگر دست رژیم صهیونیستی و نتانیاهو نیست، فقط نیازمند کار کارشناسی و تحلیل درست است. وزارت ورزش هر هفته از ما گزارش عملکرد میگیرد اما به نظر می رسد این عملکردها اصلا در تخصیص بودجه کمکی مدنظر نبوده است.

قارداشی با تاکید بر اینکه کمک به فدراسیون ها باید با ملاک و معیار مشخص و قانونمند انجام شود، گفت: تنیس روی میز سال گذشته جزو برترین فدراسیون انتخاب شد،امسال هم ۲ مدال تاریخی گرفتیم که یکی از انها بعد از ۴۲ سال توسط بنیامین فرجی در بحرین به دست آمد. در کسب کرسی بین المللی عملکرد قابل دفاعی داریم، میزان جذب منابع غیر دولتی ما معادل بودجه تخصیصی مان از است. ۳۵ ورزشکار مرد و ۱۵ ورزشکار زن ما به عنوان لژیونر در کشورهای مختلف فعال هستند. اگر اینها ملاک کمک به یک فدراسیون برای ادامه موفقیت هایش نیست، پس چه فاکتورهایی باید باشد.

رئیس فدراسیون تنیس روی میز تصریح کرد: اگر هدف از کمک اینچنینی به فدراسیون ها، بی انگیزه کردن فدراسیون هایی مانند تنیس روی میز بود، باید بگویم که نمایندگان مجلس موفق شدند. کاری که صهیونیست ها با هیچ اقدامی نتوانستند انجام دهند را به خوبی انجام دادند.