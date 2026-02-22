به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان، نهضت ملی «زندگی با آیهها» در استان خراسانجنوبی آغاز شد.
سوال مسابقه روز چهارم ماه مبارک رمضان
مفهوم آیه ۱۷۳ سوره آل عمران در کدام گزینه بیان شده است؟
۱. خدا بهترین تکیهگاه و کفایتکننده است
۲. شرک میان مؤمنان جدایی میاندازد
۳. الزام رعایت انصاف و عدالت
۴. کمک به فقرا و نیازمندان
مخاطبان می توانند عدد گزینه مورد نظر را به شماره۳۰۰۰۱۹۳۸ ارسال کنند.
همچنین برای پیوستن به پویش زندگی با ایه ها، عدد ۵ را به شماره ۳۰۰۰۱۹۳۸، سامانهی پیامکی استان خراسان جنوبی ارسال کنند.
