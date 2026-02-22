آزادی ۴ دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی با پیگیری رئیس دانشگاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه شهید بهشتی، در پی درخواست خانواده‌های دانشجویان بازداشتی از مسئولان دانشگاه برای کمک به تسریع در روند آزادی فرزندانشان، رئیس دانشگاه با ارسال نامه‌هایی جداگانه به رئیس قوه قضائیه خواستار مساعدت در رسیدگی به پرونده و آزادی آنان شد که متعاقب آن دستور آزادسازی این دانشجویان صادر شد.

بر اساس این گزارش، دانشجویان آزادشده شامل یک دانشجوی دختر و یک دانشجوی پسر از دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، یک دانشجوی پسر از دانشکده علوم و فناوری زیستی و یک دانشجوی پسر از دانشکده مدیریت و حسابداری هستند که طی جریان اغتشاشات دی ماه گذشته بازداشت شده بودند.

گفتنی است رویکرد مسئولان دانشگاه شهید بهشتی در مواجهه با مسائل دانشجویان، همواره نگاهی حمایتی، مسئولانه و همراه با دغدغه‌مندی برای حل مشکلات آنان بوده است و دانشگاه همچنان حمایت از دانشجویان و پیگیری مطالبات آنان را در چارچوب قوانین از اولویت‌های اصلی خود می‌داند.