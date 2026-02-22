هشدار کمیته انضباطی دانشگاه علم و صنعت به دانشجویان درباره هنجارشکنی

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته انضباطی دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران با صدور اطلاعیهای همزمان با حضوری شدن کلاسها، ضمن تأکید بر حفظ آرامش در محیطهای آموزشی و پژوهشی، نسبت به هرگونه اقدام غیرقانونی و هنجارشکنانه در فضای حقیقی و مجازی هشدار داد.
در اطلاعیه کمیته انضباطی دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران که سوم اسفند ۱۴۰۴ منتشر شده، با ابراز خرسندی از بازگشایی و حضوری شدن کلاسها، از دانشجویان خواسته شده است نسبت به برخی هتاکیها در فضای مجازی که منتسب به دانشجویان عنوان میشود و به ادعای این کمیته عمدتاً از خارج کشور هدایت میشود، بیاعتنا باشند.
این کمیته با دعوت از دانشجویان برای مطالبه آرامش در فضای تحصیل و پژوهش، بر ضرورت تمرکز بر پیشرفت علمی و آبادانی کشور تأکید کرده است.
در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است که کمیته انضباطی با رصد فضای حضوری و مجازی دانشگاه، هرگونه رفتار غیرقانونی، ضدامنیتی و ساختارشکنانه را که موجب سلب آرامش دانشگاهیان و تشویش اذهان شود، مطابق مقررات با واکنش انضباطی سریع و قاطع مواجه خواهد کرد.
