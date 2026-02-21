وحید شالچی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشکیل شورایی برای بررسی حوادث اخیر و پیرو دستور رئیس جمهور به وزیر علوم در این زمینه اظهار کرد: این شورا بر پایه تقسیم کار ملی فعالیت میکند و مسئولیت بررسی در میان دانشگاههای سراسر کشور توزیع شده است. وی افزود: در این فرآیند صرفاً دانشگاهیان حضور ندارند، بلکه از متخصصان حوزههای مختلف، مطلعان، مسئولان و حتی خانوادهها برای گفتگو و تبادل نظر دعوت خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه شورای راهبری تلاش دارد نگاهی جامع و چندسطحی به موضوع داشته باشد، تصریح کرد: در این بررسیها به مسائل کلان و منطقهای توجه میکنیم تا تحلیل جامعی از چرایی رخدادها، زمینههای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آنها، همچنین پیامدها و راهکارهای ممکن ارائه شود.
شالچی ادامه داد: در جامعهای مانند ایران که هم توانمند و هم چالشدار است، ضروری است نهادهای معتبر با جهتگیری منصفانه به فهم مسئله و چارهاندیشی کمک کنند تا تضادهای اجتماعی به بحران نینجامد و مطالبات مردمی از مسیرهای منطقی و معقول پاسخ داده شود.
صدای همه اقشار جامعه شنیده می شود
او با اشاره به اهمیت حضور دانشگاهها در این فرآیند، افزود: دانشگاهها به عنوان مراکز هماهنگکننده استانی انتخاب شدهاند تا بتوان از ظرفیت متخصصان اقتصاد، سیاست، فرهنگ، روابط بینالملل و اجتماع بهره برد. رویکرد ما میانرشتهای است و تلاش داریم صدای همه اقشار جامعه از جمله نسلهای مختلف، اقوام، زنان، جوانان و دیدگاههای سیاسی و علمی گوناگون شنیده شود.
معاون فرهنگی وزیر علوم گفت: دانشگاه در ایران معتبرترین نهاد اجتماعی است که ویژگیهایی مانند صداقت، شفافیت، انصاف و حقیقتگرایی در آن برجسته است. بر این اساس، هدف ما ارائه گزارشی علمی، دقیق و شفاف به رئیسجمهور و جامعه ایران درباره علل بروز رخدادها و راهکارهای پیشنهادی است.
نخستین گزارش علمی از بررسی حوادث اخیر فروردین به رئیس جمهور ارائه می شود
شالچی در پایان از زمانبندی تهیه اولین گزارش خبر داد و گفت: تلاش میکنیم نخستین گزارش تا فروردینماه ارائه شود، هرچند ممکن است در ادامه تکمیل شود، زیرا این طرح در گستره ملی دنبال میشود و هدف ما شنیدن صدای همه بخشهای جامعه است.
به گزارش مهر، رئیس جمهور به دنبال وقوع حوادث دی ماه به وزیر علوم ماموریت داد تا ظرفیت دانشگاهها، پژوهشگاهها و اندیشکدهها را در مسیر شناخت زمینهها، ابعاد علل و نحوه بروز اعتراضات و پیامدهای آن فعال کرده و راهها مناسب مواجهه با این پدیده و حل مسائل را احصاء و ارائه کند.
پیرو ماموریت پزشکیان به وزیر علوم مبنی بر بررسی علمی زمینههای بروز اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴، دکتر حسین سیمایی در نامهای اعضای شورای راهبری کمیسیون ملی بررسی علمی اعتراضات را معرفی کرد.
معرفی اعضای شورای رهبری
مطابق این نامه دکتر سید مهدی ابطحی معاون پژوهشی، دکتر وحید شالچی؛ معاون فرهنگی و اجتماعی، دکتر امید؛ رئیس دانشگاه تهران، دکتر احمدوند؛ رئیس دانشگاه علامه طباطبایی؛ دکتر بابک نگاهداری؛ رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دکتر رکنی زاده؛ رئیس دانشگاه اصفهان، دکتر جوان جعفری؛ رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر افشاریفر؛ رئیس دانشگاه شیراز، دکتر همایون مراد نژادی؛ رئیس دانشگاه ایلام، دکتر علی باستی؛ رئیس دانشگاه گیلان؛ دکتر کرمی؛ رئیس موسسه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی بهعنوان اعضای شورای راهبری کمیسیون ملی بررسی علمی اعتراضات به ریاست دکتر حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری انتخاب شدند.
مطابق تاکید وزیر علوم در نامه مذکور، لازم است در اسرع وقت و در جهت ایفای مسئولیت اجتماعی دانشگاه گزارشهای مرحلهای و نهایی جهت ارائه به رئیس جمهور تهیه گردد.
همچنین در تهیه گزارشها باید اصول مشخصی از قبیل بهرهگیری از دانش و نظرات همه متخصصین (با همه تنوعات رشتهای و پارادایمی)، اتخاذ رویکرد میان رشتهای و توجه همزمان به ابعاد جامعهشناختی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی، ارتباطی، سیاست خارجی، امنیتی و روانشناختی، «شنیدن» صدای گفتمانهای متفاوت جامعه، مشارکت انجمنهای علمی، پژوهشکدهها و اندیشکدههای غیردولتی، توصیف دقیق و علمی رخداد، تبیین علل نارضایتیها، کمک به فهم متقابل جریانهای اجتماعی از یکدیگر و پیشنهاد راهکارهای علمی و قابل تحقق مدنظر قرار گیرند.
نظر شما