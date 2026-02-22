۲ مرکز غیرمجاز فعال در حوزه سلامت در آبادان پلمب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود هدایت صبح امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌ها و شکایات متعدد مردمی و انجام بررسی‌های میدانی توسط کارشناسان نظارت بر درمان، مشخص شد دو مرکز بدون داشتن صلاحیت حرفه‌ای و مجوز قانونی اقدام به مداخله در امور دندان پزشکی و خدمات زیبایی می‌کردند.

وی افزود: فعالیت این مراکز مصداق بارز تهدید علیه بهداشت فردی و عمومی بود و با توجه به اهمیت صیانت از سلامت شهروندان، رسیدگی فوری در دستور کار قرار گرفت.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی آبادان گفت: در راستای صیانت از حقوق عامه، ارتقای امنیت سلامت جامعه و پیشگیری از جرایم مرتبط با دخالت در امور پزشکی، دستور پلمب این مراکز صادر و برای متخلفان پرونده قضایی تشکیل شد.

هدایت توضیح داد: این اقدام با دستور مقام قضایی و با حضور تیم نظارت بر درمان، نماینده حقوقی دانشگاه و پلیس اماکن عمومی اجرا شد و این دو مرکز روز شنبه دوم اسفند پلمب شدند.

وی با تأکید بر اینکه انجام هرگونه خدمات دندان پزشکی و زیبایی نیازمند آموزش تخصصی، مهارت حرفه‌ای و شرایط ایمن است، بیان کرد: مراجعه به مراکز غیرمجاز می‌تواند عوارض بسیار جدی و حتی جبران ناپذیر به همراه داشته باشد، چرا که این مراکز معمولاً فاقد شرایط استریل، تجهیزات استاندارد و نظارت‌های لازم هستند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی آبادان افزود: کوچک‌ترین خطای افراد فاقد صلاحیت ممکن است به عفونت‌های شدید، آسیب دائمی به بافت‌های دهان، انتقال بیماری‌های عفونی و حتی تهدید جان بیمار منجر شود.

هدایت با اشاره به خطرات خدمات زیبایی در مراکز غیرمجاز گفت: اقداماتی مانند تزریق ژل، بوتاکس و سایر مداخلات پوستی در این مراکز می‌تواند باعث نکروز، آسیب عصبی، عفونت، اسکارهای ماندگار و واکنش‌های شدید آلرژیک شود.

وی تأکید کرد: هیچ اقدام درمانی در این حوزه‌ها نباید بدون حضور پزشک یا دندان پزشک دارای پروانه معتبر انجام شود و سلامت مردم خط قرمز نظام سلامت است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی آبادان در پایان از شهروندان خواست: برای دریافت خدمات دندان پزشکی و زیبایی فقط به مراکز دارای مجوز رسمی و مسئول فنی مقیم مراجعه کنند، چرا که انتخاب مراکز غیرمجاز به ظاهر ارزان، می‌تواند خسارت‌های سنگین جسمی و مالی به همراه داشته باشد.