۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۲

یک مرکز غیرمجاز زیبایی در آبادان پلمب شد

آبادان - یک مرکز غیرمجاز ارائه خدمات زیبایی و دندانپزشکی در آبادان که بدون مجوز قانونی اقدام به تزریق ژل، فیلر و بوتاکس می‌کرد، با دستور قضایی تعطیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود هدایت، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی آبادان پیش از ظهر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: این مرکز بدون داشتن مجوزهای لازم اقدام به مداخله در امور پزشکی کرده بود که می‌توانست خطرات جدی برای سلامت مردم به دنبال داشته باشد. با هماهنگی مراجع ذی‌صلاح، پلمب آن در دستور کار قرار گرفت.

وی با بیان اینکه سلامت شهروندان اولویت اصلی دانشگاه است، افزود: سلامت مردم خط قرمز ماست و هیچ تخلفی در حوزه خدمات درمانی و زیبایی غیرمجاز قابل اغماض نیست. برخورد با متخلفان قاطع و بدون استثناء انجام خواهد شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی آبادان همچنین از شهروندان خواست تنها به مراکز دارای مجوز رسمی مراجعه کنند و تأکید کرد: هرگونه گزارش از فعالیت مراکز غیرمجاز از طریق سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت ثبت و بلافاصله پیگیری قانونی خواهد شد.

