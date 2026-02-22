به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عشقی در آیین تجلیل از صادرکنندگان برتر یزد که با حضور استاندار یزد و جمعی از فعالان اقتصادی برگزار شد، با تقدیر از همراهی خیرین و صادرکنندگان در حمایت از فعالیتهای بشردوستانه، اظهار داشت: با همدلی و استفاده از ظرفیتهای ارزشمند شما بزرگواران، در سال گذشته موفق شدیم بانک امانات تجهیزات پزشکی را در حدود ۱۲ شهرستان استان راهاندازی کنیم.
وی با یادآوری نیاز مبرم مردم به تجهیزاتی مانند دستگاههای اکسیژنساز در دوران همهگیری کرونا، افزود: با تکیه بر توان و ظرفیت خیرین نیکاندیش، این بانک تجهیزات شکل گرفت و توانستیم در لحظات حساس، پشتیبان سلامت هموطنان باشیم.
مدیرعامل هلالاحمر یزد در ادامه به ارائه خدمات توانبخشی در مراکز این جمعیت اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۱۰ تخت فیزیوتراپی در مراکز ما فعال شده و خدمات مربوطه را با تعرفه دولتی به مردم ارائه میدهیم و این خدمات بر اساس تعرفه هیات دولت ارزانتر از بخش خصوصی است که به مددجویان ارائه میشود.
عشقی با تأکید بر رسالت جمعیت هلالاحمر در خدمترسانی به اقشار نیازمند، خاطرنشان کرد: امیدواریم با معرفی و ارجاع مراجعان محترم به مراکز توانبخشی ما، بتوانیم گامی مؤثر در کاهش هزینههای درمانی خانوادهها و ارتقای دسترسی به خدمات سلامت برداریم.
وی خاطر نشان کرد: امروز جمعیت هلال احمر در حوزه توانبخشی به عنوان پیشرو در رسیدگی به مشکلات شهروندان نیز گام های مهمیبرداشته و هزینهها در این عرصه را بسیار کاهش داده است. بر همین اساس تلاش میشود تا با کمترین هزینهها در حوزه درمان اقدامات راهبردی انجام شود.
وی در پایان با اشاره به فرصت کوتاه سخنرانی خود، تصریح کرد: آنچه امروز بیان شد، تنها گوشهای از دستاوردهای جمعیت هلالاحمر استان یزد با تکیه بر ظرفیتهای مردمی و خیرین بود و یقیناً با همراهی بیشتر صادرکنندگان و فعالان اقتصادی، میتوانیم در مسیر خدمترسانی به هموطنان، گامهای بلندتری برداریم.
