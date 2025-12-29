توقیف دستگاه صنعتی ۳۰۰ میلیاردی قاچاق در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی‌اکبر جاویدان در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران پلیس امنیت اقتصادی مستقر در پلیس گمرک، حین کنترل خروجی یکی از بنادر تجاری استان، به یک دستگاه کامیون تریلی مشکوک شده و بلافاصله دستور توقف آن را صادر کردند.

وی افزود: در بازرسی دقیق از این کامیون، یک دستگاه ترانسفورماتور خارجی با قدرت 9000 kw متعلق به یک شرکت تأمین انرژی، کشف و توقیف شد؛ بررسی‌های فنی و استعلام از سامانه‌های اطلاعاتی پلیس نشان داد که شرکت مذکور در اقدامی مغایر با مفاد اظهارنامه گمرکی، اقدام به واردات اقلامی متفاوت از آنچه در اسناد رسمی درج شده بود، کرده است.

سردار جاویدان ادامه داد: بر همین اساس، محموله مذکور به‌دلیل اظهار خلاف واقع، قاچاق تشخیص داده شده و مشمول مقررات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار گرفت.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان ارزش این محموله را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی، ۳۰۰ میلیارد ریال عنوان کرد و اظهار داشت: در این رابطه پرونده قضائی تشکیل و جهت سیر مراحل جهت قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.