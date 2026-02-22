تردد بیش ازیک میلیون و ۱۰۰ هزار خودرو در راه های مواصلاتی خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، حمید سهرابی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از ابتدای بهمن ماه سال جاری بیش از ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تردد بین استانی در محورهای مواصلاتی استان صورت گرفته است که نسبت به دوره مشابه سال قبل شاهد افزایش ۴ درصدی تردد در محورهای مواصلاتی خراسان جنوبی بوده ایم.

معاون فنی و راه های روستایی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای خراسان جنوبی افزود: از این تعداد ۴۳۲ هزار و ۳۲۴ تردد بین استانی مربوط به وسایل نقلیه سنگین و تعداد ۷۰۲ هزار و ۴۲۴ تردد نیز به وسایل نقلیه سبک تعلق داشته است.

سهرابی با اشاره به اینکه براساس پلاک های رویت شده توسط سامانه های پلاک خوان، از مجموع خودروهای وارد شده به استان سهم ۲۱ درصدی از مبدا خراسان رضوی بوده است، بیان کرد: همچنین استان های خراسان رضوی، اصفهان و تهران بیشترین سهم مقاصد سفر را داشته اند.

وی ادامه داد: همچنین بیش از ۳۱ هزار وسیله نقلیه معادل ۱۴ درصد از کل وسایل نقلیه غیربومی مشاهده شده بین ۴ تا ۷ روز در استان اقامت داشتند و بیشینه حضور وسایل نقلیه غیربومی در استان، در روز ۲۲ بهمن ماه و معادل ۴۴ درصد کل وسایل نقلیه مشاهده شده بوده است.

معاون فنی و راه های روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی یادآور شد بیشترین تردد استان در محورهای قاین- بیرجند، سربیشه- بیرجند، بیرجند- خوسف بوده است.

معاون فنی و راه های روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی در ادامه بیان داشت: طی این مدت بیش از ۳۸ هزار تماس با سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌های استان صورت گرفته و توسط کارشناسان مرکز پاسخ داده شده است.

سهرابی همچنین با اشاره به اینکه اکیپ‌های راهداری به‌صورت مستمر در کنار سایر نیروهای امدادی مشغول به خدمت‌رسانی در طول راه‌های استان هستند، ادامه داد: از هم‌وطنان عزیز درخواست می‌شود جهت حفظ سلامت خود و همراهان، نکات ایمنی سفر با خودروهای شخصی را رعایت فرمایند و با سرعت مطمئنه در جاده‌ها تردد کنند.