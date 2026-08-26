به گزارش خبرنگار مهر، حمید سهرابی صبح چهارشنبه در جمع رسانه‌ها اظهار کرد: بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در سامانه‌های هوشمند ترددشمار، طی مردادماه بیش از یک میلیون و ۴۸۰ هزار تردد بین‌استانی در محورهای خراسان جنوبی به ثبت رسیده است.

وی افزود: از مجموع ترددهای ثبت‌شده، بیش از ۴۲۰ هزار تردد مربوط به وسایل نقلیه سنگین و بیش از یک میلیون و ۶۰ هزار تردد مربوط به خودروهای سبک بوده است که نشان‌دهنده نقش شبکه راه‌های استان در جابه‌جایی مسافر و حمل کالا در شرق کشور است.

معاون فنی و راه روستایی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی با اشاره به اطلاعات سامانه‌های پلاک‌خوان گفت: ۱۷ درصد خودروهای واردشده به استان دارای پلاک اصفهان بوده‌اند.

سهرابی بیان کرد: استان‌های اصفهان، خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان نیز بیشترین سهم را در مقاصد سفر وسایل نقلیه خروجی از خراسان جنوبی داشته‌اند.

وی ادامه داد: در این مدت بیش از ۴۷ هزار و ۵۱۳ وسیله نقلیه غیربومی، معادل ۱۳ درصد کل خودروهای غیربومی مشاهده‌شده در استان، بین چهار تا هفت روز در خراسان جنوبی اقامت داشته‌اند.

معاون فنی و راه روستایی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی گفت: بیشترین حضور وسایل نقلیه غیربومی در استان در روز ۲۳ مرداد ثبت شد و خودروهای غیربومی در این روز ۶۷ درصد کل وسایل نقلیه مشاهده‌شده را تشکیل دادند.

سهرابی با اشاره به محورهای پرتردد استان افزود: محورهای قاین-بیرجند، بیرجند-خوسف و سربیشه-بیرجند در مردادماه بیشترین حجم تردد را به خود اختصاص داده‌اند.

وی همچنین از پاسخگویی به بیش از چهار هزار و ۱۰۰ تماس با سامانه تلفنی ۱۴۱ در این مدت خبر داد و گفت: تمامی تماس‌ها توسط کارشناسان مرکز مدیریت راه‌های استان پاسخ داده شده و اطلاعات مورد نیاز در اختیار کاربران جاده‌ای قرار گرفته است.

سهرابی با تأکید بر تداوم فعالیت شبانه‌روزی نیروهای راهداری در محورهای استان اظهار کرد: اکیپ‌های راهداری با همراهی دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان به صورت مستمر در جاده‌ها حضور دارند.

وی بیان کرد: از کاربران جاده‌ای خواستاریم با رعایت قوانین رانندگی، پرهیز از سرعت غیرمجاز و اطلاع از آخرین وضعیت راه‌ها از طریق سامانه ۱۴۱، سفری ایمن را برای خود و همراهانشان رقم بزنند.