به گزارش خبرنگار مهر، سؤال امروز مسابقه پیامکی «زندگی با آیه‌ها» به مفهوم آیه ۱۷۳ سوره آل عمران (وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَکِیلُ) می پردازد.

در این سؤال آمده است: مفهوم آیه حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَکِیلُ در کدام گزینه بیان شده است؟

۱- خدا بهترین تکیه گاه و کفایت کننده است

۲- شیطان میان مومنان جدایی می اندازد

۳- لزوم رعایت انصاف و عدالت



۴- کمک به فقرا و نیازمندان

علاقه‌مندان برای شرکت در این مسابقه می‌توانند عدد گزینه صحیح را تا ساعت ۲۳ به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۵۳۷ ارسال کنند.به قید قرعه روزانه به ۱۰ نفر از شرکت کنندگان یک میلیون تومان اهداء می‌شود.



برندگان روز سوم مسابقه زندگی با آیه ها

۱- رسول رستمی - بوشهر

۲- مهدی زُویداوی - اهواز

۳- زهرا زمانی - برازجان

۴- ابراهیم زارع - کاکی

۵- سارا کهریز شمالی - بوشهر

۶- سیده سکینه موسوی - بندر امام حسن

۷- سجاد انجام - جم

۸- عبدالحسین نوریان - فیروزآباد

۹- سعید ملکوتی - خمینی شهر

۱۰- حاجیه تقی زاده - تبریز