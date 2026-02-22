تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری مهمان کودکان قزوین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در ادامه سفرهای فرهنگی خود به شهرها و روستاهای کشور، با اجرای نمایش «ماجرای گله من» از دوم تا پنجم اسفند ۱۴۰۴ مهمان کودکان و نوجوانان استان قزوین شد.
این برنامه با هدف گسترش عدالت فرهنگی، ایجاد نشاط اجتماعی و فراهم کردن زمینه دسترسی کودکان مناطق مختلف به برنامههای هنری و نمایشی، بهویژه در راستای اجرای طرح استانی «نماد»، برگزار میشود.
تماشاخانه سیار کانون در این سفر با اجرای نمایش عروسکی «ماجرای گله من» به نویسندگی و کارگردانی امیرمحمد انصافی در مدارس و مراکز فرهنگی سطح استان حضور یافته است.
این نمایش روایتگر داستان چوپانی است که از شرایط زندگی خود رضایت ندارد و همواره در آرزوی تغییر و رسیدن به موقعیتی بهتر است. او ناگهان در موقعیتی قرار میگیرد که میتواند به آرزوهایش نزدیک شود، اما گوسفندانش ماجراهایی رقم میزنند که مسیر زندگی او را با اتفاقهای تازهای روبهرو میکند.
محسن قصری، امیرمحمد انصافی، زهره قاسمی، نرگس صفامنش، هوتن آزادی و سارا درخشان ملکی بهعنوان بازیگران و عروسکگردانان در این اثر نمایشی ایفای نقش میکنند.
بر اساس این گزارش، اجرای برنامههای تماشاخانه سیار در استان قزوین از روز شنبه دوم اسفند آغاز شد و این نمایش در شهرهای خاکعلی و بیدستان برای دانشآموزان دبستان شکوفههای انقلاب و دبستان ۱۵ خرداد به روی صحنه رفت. این گروه همچنین در مدرسه کابل البرز قزوین اجرای برنامه داشت.
در روز یکشنبه سوم اسفند نیز گروه نمایشی در شهرستان تاکستان، دبستان شهید رحمانی، روستای خورهشت در دبستان شهید آخوندی و دبستان حجتابنالحسن و همچنین در زینآباد در دبستان حجاب به اجرای نمایش پرداخت.
این برنامه روز دوشنبه چهارم اسفند در تاکستان در دبستان شهید رسولی و دبستان سمیه ادامه یافت و در شهر شریفیه نیز در مدرسهای در جوار مرکز فرهنگی کانون و دبستان امام رضا (ع) اجرا شد.
پایانبخش این سفر فرهنگی روز سهشنبه پنجم اسفند خواهد بود؛ جایی که نمایش در روستای کورانه در دبستان شهید قرنی پسران اجرا میشود و سپس در شهرستان آبیک در دبستانهای فاطمیه، پژوهنده، برنا و شهید رئیسی به روی صحنه میرود.
برگزاری مسابقه و معرفی فعالیتهای کانون و تماشاخانه سیار از دیگر بخشهای این برنامه است که با هماهنگی واحد آفرینشهای هنری کانون قزوین در سطح استان اجرا میشود.
تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سالهای اخیر با هدف رساندن برنامههای فرهنگی و هنری به مناطق کمتر برخوردار، به شهرها و روستاهای مختلف کشور سفر کرده و تلاش دارد با زبان هنر، لحظاتی شاد و آموزنده برای کودکان و نوجوانان فراهم کند.
