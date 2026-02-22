سفر تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان به خوزستان در ماه رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ادارهکل روابط عمومی و امور بینالملل کانون، تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در ادامه برنامههای فرهنگی خود و در امتداد اجرای طرح «نماد» (نظام مراقبت آسیبهای اجتماعی دانشآموزان) به استان خوزستان سفر میکند.
این برنامه همراه با اجرای نمایش «بچه زرنگ» به کارگردانی مجید نصیری از روز دوشنبه ۴ اسفند آغاز میشود و تا جمعه ۸ اسفند در شهرهای مختلف این استان ادامه دارد.
این رویداد با هدف توسعه عدالت فرهنگی، افزایش آگاهی اجتماعی دانشآموزان و کمک به پیشگیری از آسیبهای اجتماعی برگزار میشود و تلاش دارد با استفاده از ظرفیت هنر نمایش، مفاهیم تربیتی و مهارتهای زندگی را به کودکان و نوجوانان منتقل کند.
بر اساس برنامهریزی انجامشده، تماشاخانه سیار کانون روز دوشنبه ۴ اسفند در شهرهای اندیمشک، گتوند، شوشتر، باوی (شیبان) و اهواز (زرگان) اجرا دارد.
این برنامه سهشنبه ۵ اسفند در خرمشهر، آبادان و کارون ادامه پیدا میکند. چهارشنبه ۶ اسفند نیز شهرهای باغملک، ایذه و رامهرمز میزبان این برنامه فرهنگی هستند.
تماشاخانه سیار پنجشنبه ۷ اسفند به سوسنگرد، بستان، حمیدیه و اهواز میرود و در پایان جمعه ۸ اسفند در کرخه و شوش به اجرای برنامه میپردازد.
در این رویداد فرهنگی، نمایش «بچه زرنگ» اجرا میشود که در آن مجید نصیری و میثم میثاقی به ایفای نقش میپردازند و اجرای برنامه نیز بر عهده مجید نصیری است.
این اثر با فضایی شاد و تعاملی و با بهرهگیری از عروسکهای نمایشی، مفاهیمی مانند مهارتهای زندگی، خودباوری، مسئولیتپذیری و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی را به شیوهای غیرمستقیم برای کودکان و نوجوانان روایت میکند.
