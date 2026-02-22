تلاش برای انسجام ملی و امیدآفرینی؛ روایتگر دولت در شاهرود تقدیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی‌ها به عنوان پل ارتباطی میان حاکمیت و جامعه، نقشی بی‌بدیل در تبیین دقیق عملکردها و ایجاد فضای امید و اعتماد عمومی ایفا می‌کنند. در این میان، توجه به تلاش‌های ارزشمند فعالان این عرصه، نشان‌دهنده اهمیت جایگاه اطلاع‌رسانی شفاف و مسئولانه در پیشبرد اهداف نظام است.

در همین راستا، عملکرد موفق امیر حسین اصغری، مدیر روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان شاهرود، در بازتاب اقدامات دولت و تعامل سازنده با مردم، مورد تقدیر مراجع عالی کشوری قرار گرفت.

محمد گلزاری در تقدیرنامه‌ای، با اشاره به اهمیت نقش روابط عمومی‌ها در شرایط کنونی کشور، بر ضرورت روایت دقیق، شفاف و مسئولانه خدمات دولت و پاسخ‌گویی مؤثر به مطالبات مردمی تأکید کرده است.

در بخشی از این تقدیرنامه، تلاش‌های امیر حسین اصغری مدیر روابط عمومی فرمانداری ویژه شاهرود در تقویت سرمایه اجتماعی، افزایش امید و انسجام ملی مورد تقدیر قرار گرفته است.

این تقدیرنامه در جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی های استان با حضور محمد جواد کولیوند، استاندار سمنان، اعطا شد.