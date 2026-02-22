  1. استانها
  2. سمنان
۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۱۵

توزیع اقلام اساسی ویژه ماه رمضان در شاهرود

توزیع اقلام اساسی ویژه ماه رمضان در شاهرود

شاهرود- مدیر جهاد کشاورزی شاهرود از توزیع اقلام اساسی تنظیم بازار ویژه ماه رمضان در این شهرستان خبر داد و گفت: تامین مایحتاج مردم و جلوگیری از نوسانات قیمتی هدف این طرح است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید آقا بیکی صبح یکشنبه در بازدید میدانی از بازار شاهرود و در جمع خبرنگاران از توزیع گسترده اقلام مورد نیاز ویژه ماه مبارک رمضان در شهرستان خبر داد و اظهار داشت: این کالاها شامل برنج، خرما، قند و شکر می شود.

وی با تاکید بر اینکه تلاش دولت ایجاد دسترسی آسان به کالاهای در مصرف در این ماه مبارک است، افزود: تامین مایحتاج مردم و جلوگیری از نوسانات قیمتی دیگر اهداف این طرح است.

مدیر جهاد کشاورزی شاهرود از بازدید مستمر و منظم مراکز عرضه کالاهای اساسی در شاهرود نیز خبر داد و اظهار کرد: رویکرد این نظارت و بازرسی پیشگیری از تخلفات و اطمینان از ارائه‌ خدمات به شهروندان است.

آقابیکی با تاکید بر اینکه اقدامات نظارتی تا پایان سال با قوت ادامه دارد، تصریح کرد: کنترل و نظارت بر قیمت ها و بررسی نحوه توزیع اقلام محور این بازرسی ها خواهد بود.

وی افزود: با توجه به در پیش بودن عید اقلام مورد نیاز برای این ایام نیز پایش و با هر گونه تخلف شامل گران فروشی، کم فروشی و عدم درج قیمت و رعایت بهداشت به طور جد برخورد می شود.

کد خبر 6756183

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها