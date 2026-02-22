به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان با هدف تعمیق تربیت تمامساحتی و تقویت مشارکت مؤثر دانشآموزان در فعالیتهای فرهنگی و هنری، «پنجمین جشنواره کشوری هنری سمپاد» را در سال تحصیلی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ برگزار میکند.
الهام یاوری رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، با اعلام این خبر، اظهار کرد: در چارچوب الگوی تربیتی سمپاد و مبتنی بر ساحتهای ششگانه وزارت آموزش و پرورش، برگزاری فعالیتهای فوقبرنامه و مکمل آموزشی، از ارکان اساسی تحقق «دانشآموز تمامساحتی» است.
وی افزود :جشنوارههای هنری، علمی و فرهنگی، بستر بروز خلاقیت، هویتیابی و مسئولیتپذیری اجتماعی دانشآموزان مستعد را فراهم میآورد و زمینه پیوند میان آموزش، پژوهش و تربیت را تقویت میکند.
یاوری خاطرنشان کرد: سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان در کنار مأموریتهای اصلی آموزشی و پژوهشی، طراحی و اجرای برنامههای ملی، استانی و مدرسهمحور را بهصورت هدفمند در دستور کار دارد تا زمینه رشد متوازن استعدادهای دانشآموزان در عرصههای گوناگون فراهم شود.
رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان ادامه داد: جشنواره هنری سمپاد نمونهای از این رویکرد است که با هدف تقویت انسجام اجتماعی، وحدت ملی و هویت افتخارآمیز اسلامی–ایرانی برنامهریزی شده است.
وی تصریح کرد: بر اساس شیوهنامه ابلاغی، این جشنواره با میزبانی اداره استعدادهای درخشان استان فارس و استقرار دبیرخانه اجرایی در دبیرستان فرزانگان زندهیاد قاسم عبداللهپور شیراز برگزار میشود و محورهای آن شامل هنرهای آوایی، هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی، هنرهای سنتی و دستی و بخش ویژه رشتههای خلاقانه است. آثار دانشآموزان در چهارچوب ضوابط تخصصی هر رشته و با داوری اساتید و هنرمندان برجسته کشور ارزیابی خواهد شد.
یاوری تأکید کرد: این جشنواره صرفاً یک رقابت هنری نیست، بلکه فرصتی تربیتی برای تقویت روحیه خلاقیت، کار گروهی، مسئولیتپذیری و تعهد اجتماعی دانشآموزان است و در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و الگوی تربیتی سمپاد طراحی شده است.
گفتنی است؛ مهلت ثبتنام و ارسال آثار از ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ تا ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ تعیین شده و آیین اختتامیه جشنواره در تابستان ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد. علاقهمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبتنام به پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی honar.sampad.gov.ir مراجعه کنند.
