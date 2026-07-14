نقش سازنده نخبگان در حل مسائل کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، نشست مجازی شورای معاونان و رؤسای ادارات استعدادهای درخشان استانها، با حضور الهام یاوری، رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، اعضای شورای معاونان سازمان و رؤسای ادارات استعدادهای درخشان سراسر کشور برگزار شد.
یاوری در آغاز سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ اخیر، بهویژه رهبر شهید انقلاب، بر جایگاه راهبردی سمپاد در نظام تعلیم و تربیت کشور تأکید کرد و گفت: کار در سمپاد تنها یک مسئولیت اداری نیست، بلکه مأموریتی متفاوت و اثرگذار است؛ تفاوتی که فلسفه شکلگیری این سازمان را رقم زده است.
وی با بیان اینکه همه بخشهای آموزشوپرورش وظیفه شناسایی و پرورش استعدادها را بر عهده دارند، افزود: آنچه سمپاد را متمایز میکند، طراحی متفاوت این مأموریت برای دانشآموزان نخبه است؛ چرا که نخبگان، اهرم تحول آموزشوپرورش و موتور پیشرفت کشور هستند.
رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، تفاوتهای سمپاد با سایر بخشهای آموزشوپرورش را در چهار محور «مأموریت»، «ساختار»، «فرهنگ سازمانی» و «فرایندهای اجرایی» تبیین کرد و اظهار داشت: برای ما نخبه تنها فردی با استعداد ذهنی بالا نیست؛ تلاش مستمر، روحیه مسئولیتپذیری و آمادگی برای حل مسائل کشور، سه ضلع اصلی هویت نخبگانی را تشکیل میدهد.
وی با تأکید بر نقش ادارات استعدادهای درخشان استانها در پیوند دادن ظرفیت دانشآموزان با مسائل واقعی جامعه، خاطرنشان کرد: از رؤسای ادارات استانها انتظار داریم بخشی از زمان خود را به گفتوگو با مسئولان استانی و شهری اختصاص دهند تا مسائل واقعی استان شناسایی و به فرصتهای یادگیری برای دانشآموزان تبدیل شود. دانشآموزان سمپادی باید از امروز در مسیر حل مسائل کشور قرار بگیرند.
یاوری همچنین با اشاره به ویژگیهای ساختاری سمپاد، انعطافپذیری، چابکی و ارتباط نزدیک میان صف و ستاد را از مزیتهای این سازمان دانست و افزود: سمپاد با ساختاری افقی، امکان تبادل سریع تجربهها، تصمیمگیری مؤثر و ارتباط مستقیم میان مدارس، استانها و ستاد را فراهم کرده است.
وی در ادامه، فرهنگ سازمانی سمپاد را مبتنی بر «کار دقیق، مسئولانه و متعهدانه» توصیف کرد و مدل تربیتی این سازمان را بر دو رکن «موفقیتهای کوچک» و «مسئولیتهای بزرگ» استوار دانست و گفت: دانشآموزان باید فرصت تجربه موفقیت در حوزههای متنوع را داشته باشند و همزمان مسئولیت ساخت آینده کشور را نیز احساس کنند. این دو مؤلفه، زیربنای تربیت نخبگان اثرگذار است.
رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان در پایان از رؤسای ادارات استانها خواست با تدوین برنامهها و الگوهای بومی متناسب با ظرفیت هر استان، در مسیر تحقق مأموریتهای تحولی سمپاد گام بردارند و دیدگاهها و پیشنهادهای خود را برای ارتقای سیاستهای این سازمان ارائه کنند.
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