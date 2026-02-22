حساسیت دندانی زنگ خطری که نباید نادیده گرفته شود

سولماز محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حساسیت دندانی زمانی بروز میکند که لایه محافظ دندان یا همان مینا دچار آسیب شده یا به دنبال تحلیل لثه، بخشهای حساستر دندان در معرض محرکهایی مانند سرما، گرما یا مواد شیرین قرار میگیرند و در این شرایط، عصب دندان با درد واکنش نشان میدهد.
وی با بیان اینکه بسیاری از افراد این درد را طبیعی تلقی کرده و پیگیری نمیکنند، افزود: نادیده گرفتن حساسیت دندانی میتواند موجب پیشرفت آسیبهای زمینهای شود، در حالی که این علامت در واقع پیام هشدار دندان برای وجود مشکل است.
این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان ادامه داد: عواملی مانند مسواک زدن با فشار زیاد، استفاده از مسواکهای زبر، تحلیل لثه، پوسیدگیهای خفیف درماننشده، ترکهای ریز سطح دندان، پرکردگیهای قدیمی و همچنین سفید کردن غیراصولی دندانها از مهمترین دلایل بروز حساسیت دندانی هستند.
محمدی با اشاره به نقش تغذیه در این زمینه تصریح کرد: مصرف مداوم مواد غذایی و نوشیدنیهای اسیدی نظیر نوشابه، آبلیمو و برخی آبمیوهها میتواند به تضعیف مینای دندان و افزایش حساسیت منجر شود.
وی تأکید کرد: بیتوجهی به این مشکل ممکن است در نهایت باعث التهاب عصب، تشدید پوسیدگی و حتی از دست رفتن دندان شود، در حالی که در بسیاری از موارد، با اقدامات درمانی ساده میتوان از بروز عوارض جدی جلوگیری کرد.
به گفته این متخصص دندانپزشکی ترمیمی، درمان حساسیت دندانی بسته به علت آن متفاوت است و ممکن است شامل ترمیم پوسیدگیهای کوچک، تعویض پرکردگیهای فرسوده، استفاده از مواد محافظ برای پوشاندن نواحی حساس، درمان بیماریهای لثه و یا تجویز خمیردندانهای مخصوص دندانهای حساس باشد.
محمدی خاطرنشان کرد: استفاده از مسواک نرم، رعایت شیوه صحیح مسواک زدن، کاهش مصرف مواد اسیدی، پرهیز از سفید کردن دندان بدون نظر متخصص و انجام معاینات دورهای دندانپزشکی، نقش مؤثری در پیشگیری از حساسیت دندانی و حفظ سلامت دهان و دندان دارد.
