تداوم تنش بین اروپا و آمریکا؛ کشتی ترامپ در راه گرینلند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دویچه‌وله، در بحبوحه شکاف میان آمریکا و اروپا بر سر کنترل جزیره راهبردی گرینلند، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا اعلام کرد یک کشتی در راه گرینلند است.

رئیس جمهوری آمریکا مدعی شد این کشتی قرار است بسیاری از افراد «بیمار» در این جزیره خودمختار را درمان کند.

ترامپ جزئیات بیشتری درباره اینکه منظورش چه کسانی است یا این کشتی به چه تعدادی از افراد می تواند خدمات پزشکی ارائه کند اشاره نکرد.

وی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: ما یک کشتی بیمارستانی بزرگ به گرینلند می‌فرستیم تا از بسیاری از افرادی که بیمار هستند و در آنجا به آنها رسیدگی نمی‌شود، مراقبت کند.

ترامپ در همان پیام اعلام کرد که با جف لندری، فرماندار لوئیزیانا برای اعزام این کشتی همکاری می‌کند.

رئیس‌جمهوری آمریکا در ماه دسامبر، لندری را به عنوان فرستاده خود به گرینلند منصوب کرده بود.

مشخص نیست که آیا این کشتی به درخواست دانمارک یا گرینلند اعزام شده و یا اینکه کدام بیماران نیازمند کمک هستند.

پیام ترامپ پس از آن منتشر شد که «فرماندهی مشترک قطب شمال دانمارک» اعلام کرد یکی از خدمه یک زیردریایی آمریکایی که نیاز فوری به رسیدگی پزشکی داشت، تخلیه شده است.

این زیردریایی در آب‌های گرینلند، در فاصله هفت مایل دریایی خارج از پایتخت، نووک قرار داشت و مشخص نبود که آیا پیام ترامپ به نحوی با این عملیات تخلیه مرتبط بوده است یا خیر.

این بیانیه در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که میان دولت ترامپ و اروپا بر سر کنترل این قلمرو، شکاف عمیقی ایجاد شده است.

گرینلند، بزرگ‌ترین جزیره جهان، منطقه‌ای غنی از مواد معدنی و دارای اهمیت راهبردی در قطب شمال است. این جزیره خودمختار است، اما همچنان بخشی از پادشاهی دانمارک محسوب می‌شود.

ترامپ گفته است این جزیره برای امنیت ملی آمریکا حیاتی است و خواهان تملک آن است. او حتی تهدید کرده بود در صورت لزوم، آن را با زور تصرف خواهد کرد.

این مواضع موجب افزایش تنش‌ها میان واشنگتن و متحدان اروپایی آن در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی شده است. گرینلند، دانمارک و آمریکا برای حل این وضعیت وارد گفت‌وگو شده‌اند.