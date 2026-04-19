هشدار روسیه درباره افزایش حضور نظامی ناتو در قطب شمال

به گزارش خبرگزاری مهر، الکساندر گروشکو، معاون وزیر خارجه روسیه در مصاحبه با ریانووستی گفت: ناتو نیروهای خود را در قطب شمال متمرکز کرده و رزمایش‌های خود را از جمله در نزدیکی قطب شمال و راه دریایی شمال افزایش داده است.

وی افزود: مسکو بارها از آنکارا خواسته است تا از کی‌یف تضمینی برای عدم حمله به زیرساخت‌های خطوط لوله گاز «ترکیش استریم» و «بلو استریم» بگیرد.

از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید، حضور نظامی ناتو در قطب شمال افزایش یافته است.

واشنگتن خواهان اخراج چین و روسیه از قطب شمال و حضور انحصاری آمریکا و متحدانش در این منطقه ثروتمند از نظر عناصر نادر خاکی است.