۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۱۹

هشدار روسیه درباره افزایش حضور نظامی ناتو در قطب شمال

هشدار روسیه درباره افزایش حضور نظامی ناتو در قطب شمال

معاون وزیر خارجه روسیه درباره افزایش حضور نظامی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) در قطب شمال هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، الکساندر گروشکو، معاون وزیر خارجه روسیه در مصاحبه با ریانووستی گفت: ناتو نیروهای خود را در قطب شمال متمرکز کرده و رزمایش‌های خود را از جمله در نزدیکی قطب شمال و راه دریایی شمال افزایش داده است.

وی افزود: مسکو بارها از آنکارا خواسته است تا از کی‌یف تضمینی برای عدم حمله به زیرساخت‌های خطوط لوله گاز «ترکیش استریم» و «بلو استریم» بگیرد.

از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید، حضور نظامی ناتو در قطب شمال افزایش یافته است.

واشنگتن خواهان اخراج چین و روسیه از قطب شمال و حضور انحصاری آمریکا و متحدانش در این منطقه ثروتمند از نظر عناصر نادر خاکی است.

