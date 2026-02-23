دست رد گرینلند به سینه ترامپ: نه ممنون!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ینس-فردریک نیلسن نخست وزیر گرینلند با انتشار یک پست در فضای مجازی با اشاره به مسئله ارسال کشتی بیمارستانی به این جزیره توسط ترامپ نوشت: نه ممنون.

وی اضافه کرد، گرینلند از سیستم بهداشتی عمومی رایگان برخوردار است اما در آمریکا این طور نیست و باید هزینه های درمان پرداخت شود. ما همواره از گفتگو و همکاری از جمله با آمریکا استقبال می کنیم. اما به جای انتشار اظهار نظرهای بی حساب و کتاب در فضای مجازی با ما مستقیما در ارتباط باشید.

روز گذشته نیز وزیر دفاع دانمارک، در واکنش به اعلام دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، مبنی بر اعزام یک کشتی بیمارستانی به جزیره گرینلند، تاکید کرد که سیستم مراقبت‌های بهداشتی این جزیره به کمک خارجی نیاز ندارد.

وی طی سخنانی افزود: اهالی گرینلند مراقبت‌های پزشکی لازم را در خود گرینلند دریافت می‌کنند. آنها همچنین می‌توانند مراقبت‌های تخصصی را در دانمارک دریافت کنند. نیازی به انجام اقدامات ویژه برای تضمین مراقبت‌های بهداشتی در گرینلند نیست.

این اظهارات وزیر دفاع دانمارک در واکنش به سخنان رئیس جمهور آمریکا مطرح شد که گفت کشورش یک «کشتی بیمارستانی فوق‌العاده» را برای مراقبت از بسیاری از بیماران به گرینلند اعزام خواهد کرد. او مدعی شد که «به ساکنان گرینلند رسیدگی نمی‌شود».

گرینلند، بزرگ‌ترین جزیره جهان، منطقه‌ای غنی از مواد معدنی و دارای اهمیت راهبردی در قطب شمال است. این جزیره خودمختار است، اما همچنان بخشی از پادشاهی دانمارک محسوب می‌شود.

ترامپ گفته است این جزیره برای امنیت ملی آمریکا حیاتی است و خواهان تملک آن است. او حتی تهدید کرده بود در صورت لزوم، آن را با زور تصرف خواهد کرد و این مسئله موجب افزایش تنش‌ها میان واشنگتن و متحدان اروپایی آن در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی شده است.