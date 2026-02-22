به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، رئیس‌کل بانک مرکزی از تأمین ۶.۷ میلیارد دلار ارز در بازه زمانی ۱۵ دی‌ماه تا ۲ اسفندماه خبر داد و گفت: این میزان ارز در چارچوب سیاست جدید ارزی و از روش‌های مختلف، برای تأمین نیازهای ارزی بنگاه‌های اقتصادی، واردات مواد اولیه، کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافته است.

عبد الناصر همتی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای بهبود عملکرد بازار ارز افزود: با رفع موانع چند ماه اخیر در تأمین ارز بازار تجاری و تسهیل فعالیت صرافی‌ها در معاملات ارزی، آثار این سیاست‌ها به‌تدریج در بازار اسکناس نیز نمایان خواهد شد.

وی تأکید کرد: بانک مرکزی به‌عنوان بازارساز، در زمان مقتضی و متناسب با شرایط بازار، ورود مؤثر خواهد داشت تا ثبات و تعادل در بازار ارز حفظ شود.