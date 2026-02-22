۴۵۰ نفر امسال برابر حوادث رانندگی در مازندران جان باختند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عباسی افزود: در ۱۰ ماهه نخست سال جاری ۴۵۰ نفر در حوادث رانندگی استان جان خود را از دست دادهاند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد کاهش داشته است.
عباسی با بیان جزئیات بیشتر گفت: از مجموع ۴۵۰ جانباخته، ۳۴۶ نفر مرد و مابقی زن بودهاند. بیشترین تلفات مربوط به شهرستان بابل با ۷۱ فوتی است و پس از آن ساری با ۶۴ و آمل با ۵۶ فوتی در رتبههای بعدی قرار دارند. کمترین تلفات نیز مربوط به رامسر با تنها ۲ فوتی بوده است.
وی ادامه داد: از مجموع جانباختگان، ۳۲۳ نفر در محورهای برونشهری و راههای روستایی و ۱۲۷ نفر در حوادث درونشهری جان خود را از دست دادهاند. همچنین طی این مدت تعداد مصدومان تصادفات افزایش ۹ درصدی داشته و ۱۲ هزار و ۶۷۱ نفر به دلیل مصدومیتهای ناشی از حوادث رانندگی به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کردهاند.
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران تاکید کرد: رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و افزایش آگاهی عمومی میتواند نقش مؤثری در کاهش تلفات و مصدومان ایفا کند. دستگاههای اجرایی استان با استفاده از آمارهای پزشکی قانونی میتوانند برنامهریزیهای پیشگیرانه و اقدامات آموزشی مؤثری در این زمینه داشته باشند.
