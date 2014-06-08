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۱۸ خرداد ۱۳۹۳، ۱۵:۵۴

عباسی:

99 نفر فروردین ماه در تصادفات رانندگی مازندران جان باختند

99 نفر فروردین ماه در تصادفات رانندگی مازندران جان باختند

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر کل پزشکی قانونی مازندران گفت: تلفات حوادث رانندگي در اردیبهشت ماه سال جاري در استان 99 نفر است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 41 درصد افزایش داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عباسی تصریح کرد: اردیبهشت امسال 99نفر در حوادث رانندگي جان باختند كه از اين تعداد 75 نفر مرد و ما بقی زن بودند.

وی بیان داشت: بر اساس اين گزارش از كل تلفات حوادث رانندگي در اين ماه 60 نفر در جاده هاي برون شهری ،32 نفر در محورهاي دورن شهري  و 7 نفر در مسيرهاي روستايي جان خود را از دست داده‌اند.

وی درباره تفکیک وضعیت فوت شدگان گفت: 28 نفر عابر،25 نفر موتورسوار،23 نفر سرنشین ،راننده 21 نفر و 2 مورد هم موتور سوار است.

به گفته عباسی، در اين مدت شهرستان های بابل با 18، ساری با 14 و آمل با 13فوتي بيشترين وشهرستان های چالوس با یک و گلوگاه بدون فوتی  كمترين آمار تلفات حوادث رانندگي را داشته‌اند.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران بیان داشت: آمار مصدومان حوادث رانندگي نيز كه در اردیبهشت امسال به مراكز پزشكي قانوني مراجعه كردند، هزار و 371 نفر بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل شش درصد كاهش يافت.
 

کد مطلب 2307110

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