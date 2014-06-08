99 نفر فروردین ماه در تصادفات رانندگی مازندران جان باختند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عباسی تصریح کرد: اردیبهشت امسال 99نفر در حوادث رانندگي جان باختند كه از اين تعداد 75 نفر مرد و ما بقی زن بودند.

وی بیان داشت: بر اساس اين گزارش از كل تلفات حوادث رانندگي در اين ماه 60 نفر در جاده هاي برون شهری ،32 نفر در محورهاي دورن شهري و 7 نفر در مسيرهاي روستايي جان خود را از دست داده‌اند.

وی درباره تفکیک وضعیت فوت شدگان گفت: 28 نفر عابر،25 نفر موتورسوار،23 نفر سرنشین ،راننده 21 نفر و 2 مورد هم موتور سوار است.

به گفته عباسی، در اين مدت شهرستان های بابل با 18، ساری با 14 و آمل با 13فوتي بيشترين وشهرستان های چالوس با یک و گلوگاه بدون فوتی كمترين آمار تلفات حوادث رانندگي را داشته‌اند.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران بیان داشت: آمار مصدومان حوادث رانندگي نيز كه در اردیبهشت امسال به مراكز پزشكي قانوني مراجعه كردند، هزار و 371 نفر بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل شش درصد كاهش يافت.

