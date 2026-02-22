به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حاجی موسایی ملی پوش عضو تیم نفت مناطق مرکزی- زاگرس جنوبی در خصوص کسب عنوان فنی ترین تکواندوکار تا پایان هفته سوم لیگ برتر آقایان عنوان کرد: برای کسب این عنوان خیلی تلاش کردم و البته برای حفظش تمام توانم را بکار گرفتم تا بهترین خودم را ارائه دهم و خدارا شکر تا پایان هفته سوم نیز موفق بودم.

حاجی موسایی همچنین در ادامه عنوان کرد: سال گذشته به عنوان فنی ترین بازیکن انتخاب شدم و امسال هم قصد دارم این عنوان را از آن خود کنم. تلاش خودم را می کنم تا مدافع این عنوان ارزشمند در لیگ باشم و به راحتی آن را از دست ندهم. تمرینات زاگرس جنوبی جهت حضور در لیگ برتر در راستای تمرینات تیم ملی به صورت اصولی و منظم انجام شد. در زمان مقرر استراحت داریم و ریکاوری هم سر جای خود باقی است. خداراشکر وضعیت خوب است. من به عنوان یک بازیکن باید سعی کنم تا به هدفم برسم و در این راه به خداوند متعال توکل می کنم تا با تلاش من و بر حکم خداوند، بهترین اتفاقات رخ دهد.

ملی پوش تکواندو همچنین در خصوص مرحله جدید تمرینات تیم ملی در جزیره کیش اظهار کرد: دور جدید تمرینات در جزیره کیش در حال پیگیری است که بسیار تصمیم خوبی بود و واقعا از لحاظ تنوع برای تغییر روحیه ورزشکاران از تهران به استانی دیگر این اتفاق خوب رخ داد. شرایط آب و هوایی خوب جزیره کیش در سبک تمرینات تیم هم موثر است و در ادامه آن می تواند روی کیفیت تمرینات موثر باشد.

دارنده نقره جهان در پایان بیان کرد: به نمایندگی از تمام ملی پوشان حاضر در اردو می گویم که ما ملی پوشان تمام توان خود را بکار می گیریم تا با تمرینات منظم و خوبمان در نهایت با کسب افتخار در رویدادهای بین المللی دل ملت ایران را شاد کنیم.