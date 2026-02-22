۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۵۲

اردوی خوبی در کیش داریم؛

 حاجی‌موسایی: می‌خواهم از عنوان «فنی‌ترین تکواندوکار» لیگ دفاع کنم

ملی پوش تیم زاگرس جنوبی گفت: با تمام توان خود در رقابت های لیگ شرکت می کنم تا عنوان فنی ترین تکواندوکار لیگ برتر همانند سال گذشته را تصاحب کنم.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حاجی موسایی ملی پوش عضو تیم نفت مناطق مرکزی- زاگرس جنوبی در خصوص کسب عنوان فنی ترین تکواندوکار تا پایان هفته سوم لیگ برتر آقایان عنوان کرد: برای کسب این عنوان خیلی تلاش کردم و البته برای حفظش تمام توانم را بکار گرفتم تا بهترین خودم را ارائه دهم و خدارا شکر تا پایان هفته سوم نیز موفق بودم.

حاجی موسایی همچنین در ادامه عنوان کرد: سال گذشته به عنوان فنی ترین بازیکن انتخاب شدم و امسال هم قصد دارم این عنوان را از آن خود کنم. تلاش خودم را می کنم تا مدافع این عنوان ارزشمند در لیگ باشم و به راحتی آن را از دست ندهم. تمرینات زاگرس جنوبی جهت حضور در لیگ برتر در راستای تمرینات تیم ملی به صورت اصولی و منظم انجام شد. در زمان مقرر استراحت داریم و ریکاوری هم سر جای خود باقی است. خداراشکر وضعیت خوب است. من به عنوان یک بازیکن باید سعی کنم تا به هدفم برسم و در این راه به خداوند متعال توکل می کنم تا با تلاش من و بر حکم خداوند، بهترین اتفاقات رخ دهد.

ملی پوش تکواندو همچنین در خصوص مرحله جدید تمرینات تیم ملی در جزیره کیش اظهار کرد: دور جدید تمرینات در جزیره کیش در حال پیگیری است که بسیار تصمیم خوبی بود و واقعا از لحاظ تنوع برای تغییر روحیه ورزشکاران از تهران به استانی دیگر این اتفاق خوب رخ داد. شرایط آب و هوایی خوب جزیره کیش در سبک تمرینات تیم هم موثر است و در ادامه آن می تواند روی کیفیت تمرینات موثر باشد.

دارنده نقره جهان در پایان بیان کرد: به نمایندگی از تمام ملی پوشان حاضر در اردو می گویم که ما ملی پوشان تمام توان خود را بکار می گیریم تا با تمرینات منظم و خوبمان در نهایت با کسب افتخار در رویدادهای بین المللی دل ملت ایران را شاد کنیم.

کد خبر 6756243

