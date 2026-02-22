۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۵۲

آغاز بررسی مجدد پرونده داوطلبان رد صلاحیت شده شوراها در خوزستان

اهواز - رئیس هیأت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای استان خوزستان از آغاز بررسی مجدد پرونده داوطلبان رد صلاحیت شده شوراها از پنجم اسفند خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد ابراهیم پور صبح امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده از پنجم اسفند بررسی مجدد پرونده داوطلبانی که در مراحل پیشین تأیید صلاحیت نشده‌اند در هیأت عالی نظارت استان آغاز می‌شود و این فرایند به مدت هفت روز متوالی ادامه خواهد داشت.

وی افزود: در مجموع چهار هزار و ۴۵۷ نفر در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سطح استان ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد، سه هزار و ۷۸۲ نفر تأیید صلاحیت شده‌اند.

رئیس هیأت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی خوزستان گفت: همچنین ۱۲۱ نفر از داوطلبان انصراف داده‌اند، ۹۹ نفر به دلیل نقص مدارک از فرایند ثبت نام محروم شده‌اند و ۴۶۵ نفر نیز توسط هیأت‌های نظارت شهرستان‌ها رد صلاحیت شده‌اند.

ابراهیم پور توضیح داد: از مجموع افراد رد صلاحیت شده، ۲۶۰ نفر توسط هیأت‌های اجرایی شهرستان‌ها رد صلاحیت شده‌اند و با احتساب انصرافی‌ها و افراد دارای نقص مدارک، میزان رد صلاحیت‌ها توسط هیأت‌های اجرایی و نظارت در مجموع حدود ۱۰.۲ درصد کل داوطلبان را شامل می‌شود.

وی بیان کرد: این احتمال وجود دارد که پس از بررسی مجدد پرونده‌ها در هیأت عالی نظارت استان، درصد رد صلاحیت‌ها کاهش یابد و تعدادی از داوطلبان تأیید صلاحیت شوند.

رئیس هیأت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی خوزستان با اشاره به ثبت اعتراض‌ها گفت: در مهلت قانونی تعیین شده، اعتراض داوطلبان در حال دریافت است و هیأت عالی نظارت استان از پنجم اسفند بررسی پرونده معترضان را با دقت و رعایت مفاد قانونی آغاز خواهد کرد.

ابراهیم پور تأکید کرد: این بررسی مجدد به مدت هفت روز ادامه دارد و نتایج نهایی در موعد مقرر به داوطلبان اعلام خواهد شد.

