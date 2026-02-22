آغاز بررسی مجدد پرونده داوطلبان رد صلاحیت شده شوراها در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد ابراهیم پور صبح امروز یکشنبه در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: بر اساس برنامهریزی انجام شده از پنجم اسفند بررسی مجدد پرونده داوطلبانی که در مراحل پیشین تأیید صلاحیت نشدهاند در هیأت عالی نظارت استان آغاز میشود و این فرایند به مدت هفت روز متوالی ادامه خواهد داشت.
وی افزود: در مجموع چهار هزار و ۴۵۷ نفر در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سطح استان ثبت نام کردهاند که از این تعداد، سه هزار و ۷۸۲ نفر تأیید صلاحیت شدهاند.
رئیس هیأت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی خوزستان گفت: همچنین ۱۲۱ نفر از داوطلبان انصراف دادهاند، ۹۹ نفر به دلیل نقص مدارک از فرایند ثبت نام محروم شدهاند و ۴۶۵ نفر نیز توسط هیأتهای نظارت شهرستانها رد صلاحیت شدهاند.
ابراهیم پور توضیح داد: از مجموع افراد رد صلاحیت شده، ۲۶۰ نفر توسط هیأتهای اجرایی شهرستانها رد صلاحیت شدهاند و با احتساب انصرافیها و افراد دارای نقص مدارک، میزان رد صلاحیتها توسط هیأتهای اجرایی و نظارت در مجموع حدود ۱۰.۲ درصد کل داوطلبان را شامل میشود.
وی بیان کرد: این احتمال وجود دارد که پس از بررسی مجدد پروندهها در هیأت عالی نظارت استان، درصد رد صلاحیتها کاهش یابد و تعدادی از داوطلبان تأیید صلاحیت شوند.
رئیس هیأت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی خوزستان با اشاره به ثبت اعتراضها گفت: در مهلت قانونی تعیین شده، اعتراض داوطلبان در حال دریافت است و هیأت عالی نظارت استان از پنجم اسفند بررسی پرونده معترضان را با دقت و رعایت مفاد قانونی آغاز خواهد کرد.
ابراهیم پور تأکید کرد: این بررسی مجدد به مدت هفت روز ادامه دارد و نتایج نهایی در موعد مقرر به داوطلبان اعلام خواهد شد.
