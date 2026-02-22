راهیابی ۱۴۵ کتاب به مرحله داوری جایزه کتاب سال سینمایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه سینما، رامتین شهبازی دبیر نهمین دوره جایزه کتاب سال سینمایی در ابتدای جلسات داوری کتاب سال سینمای ایران با تشکر از همایون اسعدیان مدیرعامل و فرهاد توحیدی مشاور فرهنگی خانه سینما در فراهم کردن شرایط برگزاری این جایزه گفت: در گام اول فهرستی از کتاب‌های منتشر شده سینمایی را در چهار سال اخیر از طریق خانه کتاب (۷۰۰ عنوان) تهیه کردیم و همچنین ۲۰۴ عنوان کتاب ارسال کردند و بعد از بررسی اولیه در شورای داوری ۱۴۵ عنوان کتاب به مرحله نهایی راه یافتند.

وی با اشاره به اینکه کتاب ها برای داوری در اختیار داوران قرار گرفته است، ادامه داد: در مراسم پایانی جایزه کتاب سال سینمایی، یک جایزه برای آثار تالیفی، یک جایزه برای آثار ترجمه شده، یک ناشر برتر و یک تجلیل ویژه خواهیم داشت.

فرهاد توحیدی مشاور فرهنگی خانه سینما نیز گفت: اهمیت کتاب‌های سینمایی بر هیچ فردی پوشیده نیست و ما باید تلاش کنیم تا در بین صنوف و اعضای صنف، کتاب های خوب مطرح و معرفی شوند. باید به سمتی حرکت کنیم کتاب‌های تخصصی هر صنف بیشتر نوشته شود و صنوف مختلف حتی در نگارش کتاب های مرجع و آموزشی درباره شغل خود مشارکت بیشتری داشته باشند.

در این جلسات شهاب الدین عادل، شادمهر راستین، نازنین مفخم، مهرزاد دانش و امیررضا نوری پرتو به عنوان اعضای هیئت داوران این رویداد فرهنگی - سینمایی حضور داشتند و درباره مباحثی همچون سیاستگذاری جایزه کتاب، نحوه انتخاب کتاب‌ها، دلایل حذف برخی کتاب‌ها، نحوه داوری کتاب‌های تکنیکی و فنی، تعیین یک جایزه صنفی از طرف خانه سینما، آسیب شناسی میزان عرضه کتاب‌های نظری، راهکارهایی برای تعقیب ناشران به خصوص ناشران دانشگاهی برای چاپ کتاب‌های تخصصی سینمایی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

این آئین فرهنگی در اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد و برترین آثار منتشر شده در حوزه سینما در چهار سال گذشته مورد تجلیل قرار می‌گیرند.