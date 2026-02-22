میرعمادی: فضایل قرائت قرآن در گرو فهم و عمل به مضامین آن است

حجت الاسلام والمسلمین سیداحمد میرعمادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فضای حاکم بر سوره کهف، فضای مناظره و طرح پرسش‌های چالشی از سوی مخالفان پیامبر اسلام است.



وی افزود: بنا بر روایتی از امام صادق علیه‌السلام، گروهی از مشرکان قریش برای به چالش کشیدن پیامبر اسلام، سه نفر از چهره‌های شناخته‌شده خود شامل نضر بن حارث، عقبة بن ابی‌معیط و عاص بن وائل را به نجران اعزام کردند تا از عالمان مسیحی پرسش‌هایی بیاموزند و با طرح آن‌ها، صدق دعوی پیامبر را محک بزنند.



این مفسر قرآن کریم ادامه داد: علمای نجران سه پرسش محوری را پیشنهاد کردند و معیار صدق پیامبر را پاسخ صحیح به آن‌ها دانستند و این پرسش‌ها درباره ماجرای اصحاب کهف و جزئیات زندگی و مدت اقامت آنان در غار، داستان حضرت موسی و حضرت خضر علیهماالسلام و راز همراهی موسی با خضر، و نیز سرگذشت مردی بود که به شرق و غرب عالم سفر کرد و به سد یأجوج و مأجوج رسید.



میرعمادی بیان کرد: افزون بر این سه پرسش، موضوع زمان وقوع قیامت نیز به عنوان سؤال دیگری مطرح شد و پس از بازگشت فرستادگان قریش به مکه و طرح این مسائل، سوره کهف در پاسخ به این پرسش‌ها نازل شد و بدین ترتیب، این سوره به صحنه‌ای از گفت‌وگوی اعتقادی و تبیین حقیقت بدل شد.



وی در بخش دیگری از سخنان خود به فضیلت‌های نقل‌شده برای سوره کهف اشاره کرد و گفت: در روایات اسلامی آثار و برکات فراوانی برای تلاوت این سوره ذکر شده است که از جمله آن می‌توان به آمرزش گناهان، رهایی از عذاب، در امان ماندن از فتنه‌ها و محفوظ ماندن از فتنه دجال اشاره کرد.



مفسر قرآن کریم افزود: در روایتی از پیامبر اکرم آمده است که هنگام نزول این سوره، هفتاد هزار فرشته آن را همراهی کردند و عظمت آن آسمان و زمین را فرا گرفت و همچنین بر اساس این روایت، قرائت سوره کهف در روز جمعه موجب آمرزش تا جمعه آینده، بهره‌مندی از نوری الهی و مصونیت از فتنه دجال خواهد بود.



وی ادامه داد: در روایتی از امام صادق علیه‌السلام نیز آمده است که هر کس سوره کهف را در هر شب جمعه تلاوت کند، با شهادت از دنیا خواهد رفت و در قیامت در زمره شهیدان محشور می‌شود.



میرعمادی با تأکید بر اینکه مقصود از این فضایل، صرف خواندن الفاظ نیست، اظهار کرد: عظمت و آثار معنوی سوره‌های قرآن در گرو فهم، ایمان و عمل به مضامین آن‌ها است و تلاوتی که با تدبر و التزام عملی همراه باشد، انسان را در برابر فتنه‌ها و انحراف‌ها بیمه می‌کند.



وی با اشاره به داستان اصحاب کهف خاطرنشان کرد: این گروه از جوانان با ایمان، در برابر طاغوت زمان خود ایستادگی کردند و با وجود تهدیدها، از باور خویش دست نکشیدند و خداوند نیز آنان را حفظ کرد و به الگویی ماندگار از ایمان، مقاومت و پایداری تبدیل ساخت.



استاد حوزه علمیه قم گفت: بر این اساس، سوره کهف افزون بر بیان رخدادهای تاریخی و عبرت‌آموز، نقشه راهی برای مواجهه با فتنه‌ها و حفظ ایمان در شرایط دشوار به شمار می‌رود و فضایل ذکرشده برای آن، ناظر به تحقق همین حقیقت در زندگی فردی و اجتماعی مؤمنان است.