به گزارش خبرنگار مهر، محمد نورصالحی پیش از ظهر یکشنبه در نطق پیش از دستور دویستوهشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک رمضان اظهار کرد: با تبریک فرارسیدن ماه ضیافت الهی، خدا را شاکریم که بار دیگر توفیق حضور در این ماه پربرکت و بهرهمندی از معنویات آن نصیب ما شده است و امیدواریم همه ما قدردان این ایام باشیم.
وی افزود: در این ماه مبارک، وظیفه داریم بیش از گذشته به فکر فقرا، ضعفا و افرادی باشیم که معیشت آنان با دشواری همراه است؛ این مسئولیت تنها بر عهده دولت نیست، بلکه مردم، خیریهها و نهادهای مسئول نیز باید نقش خود را ایفا کنند تا برکت ماه رمضان شامل حال همه شود.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به فعالیتهای مدیریت شهری در ماههای اخیر گفت: در بهمنماه تلاش گستردهای برای تصویب بودجه و ردیفهای درآمدی انجام شد و اکنون که این مرحله با موفقیت پشت سر گذاشته شده، انتظار میرود مدیران شهری و بهویژه سازمان عمران، تمرکز خود را بر بهرهبرداری از پروژههای سنگین و اثرگذار شهری معطوف کنند.
وی ادامه داد: پروژههای کلان ترافیکی از جمله محور شهید رئیسی، پروژه شهید فخریزاده در حلقه چهارم حفاظتی و بخش نخست خط دوم مترو باید هرچه سریعتر به بهرهبرداری برسند، چراکه شهروندان روزانه در این مسیرها با ترافیک و تأخیرهای طولانی مواجه هستند. با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و افزایش حجم ترددها، انتظار میرود مجموعه مدیریت شهری تمام توان خود را برای کاهش مشکلات عبور و مرور به کار گیرد.
نورصالحی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سوم اسفندماه اظهار کرد: امروز سالروز یکی از کودتاهای ننگین در تاریخ صد ساله اخیر ایران است؛ کودتایی که در سوم اسفند ۱۲۹۹ با طراحی و برنامهریزی انگلستان و همراهی برخی عوامل داخلی رخ داد و به تغییر سلطنت از قاجار به پهلوی انجامید.
وی تصریح کرد: بررسی تاریخ نشان میدهد دخالت قدرتهای خارجی در سرنوشت ملتها معمولاً با همراهی عوامل داخلی صورت میگیرد و این وقایع باید برای همه ما درس عبرت باشد تا با شناخت دقیق تاریخ، از تکرار رویدادهایی که استقلال و عزت ملت را خدشهدار میکند جلوگیری شود.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان در ادامه نطق خود به موضوع حذف ارز ترجیحی پرداخت و گفت: با تغییر سیاستهای ارزی دولت و حذف ارز ترجیحی، پرداخت یارانهها بهصورت مستقیم به مصرفکنندگان انجام میشود، اما در این میان حوزه دارو و تجهیزات پزشکی مورد غفلت قرار گرفته است. حذف ارز ترجیحی از این بخش موجب افزایش قابل توجه هزینههای درمانی شده و آثار آن بهروشنی در مراجعات مردم به پزشکان و بیمارستانها مشاهده میشود.
وی افزود: بیماران خاص و افرادی که نیازمند مصرف مستمر داروهای گرانقیمت هستند، بیشترین آسیب را از این وضعیت متحمل میشوند، چراکه بیمهها از پذیرش بخش عمدهای از هزینهها خودداری کردهاند و بار مالی سنگینی بر دوش بیماران افتاده است. ادامه این روند میتواند به توقف درمان برخی بیماران و بروز پیامدهای جدی اجتماعی و انسانی منجر شود.
نورصالحی با تأکید بر ضرورت تدبیر دولت در این زمینه گفت: وزارت بهداشت باید با طراحی سازوکاری مشخص، کالابرگ درمانی را برای بیماران خاص و اقشار ضعیف اجرایی کند تا این افراد بتوانند دارو و خدمات درمانی مورد نیاز خود را با هزینهای قابلتحمل دریافت کنند. همچنین اجرای دقیق و بهموقع تعهدات بیمهها در قبال بیمارستانها و مراکز درمانی میتواند نقش مؤثری در ارتقای نظام سلامت کشور داشته باشد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با حفظ رویکرد حمایت اجتماعی از سوی دولت و نهادهای مسئول، شرایطی فراهم شود تا هیچ بیماری به دلیل مشکلات مالی از ادامه درمان بازنماند و خدمات پزشکی در شأن مردم و نظام سلامت کشور ارائه شود.
