اصفهان الگوی ملی ارتقای فرهنگ شهروندی شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی قاسم‌زاده صبح یکشنبه در حاشیه آیین تبادل تفاهم‌نامه میان شهرداری اصفهان و اداره کل آموزش و پرورش استان با محوریت اجرای طرح «کلاس شهر» در حوزه توسعه فرهنگ شهروندی، از جایگاه ویژه اصفهان در سیاست‌گذاری و اجرای برنامه‌های فرهنگی در سطح کشور خبر داد.

وی با بیان اینکه حدود چهار ماه پیش شورای فرهنگ عمومی کشور از اصفهان برای حضور در نشست این شورا دعوت رسمی به عمل آورد، اظهار کرد: این دعوت در چارچوب تعریف چهار اولویت محوری شورای فرهنگ عمومی در دوره جدید فعالیت آن انجام شد که یکی از مهم‌ترین این اولویت‌ها، ارتقای فرهنگ شهروندی و شهرنشینی در کشور بود.

شهردار اصفهان افزود: بر اساس ارزیابی‌ها و بررسی‌های انجام‌شده در سطح ملی، شهر اصفهان در حوزه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرای اقدامات مرتبط با فرهنگ شهروندی به‌عنوان شهری پیشرو شناسایی شد و به همین دلیل از مدیریت شهری اصفهان درخواست شد تا تجارب اجرایی خود را در این حوزه به شورای فرهنگ عمومی کشور ارائه کند.

قاسم‌زاده با اشاره به بازتاب ارائه انجام‌شده در این نشست ادامه داد: در ابتدا برای این گزارش، زمان ۲۰ دقیقه‌ای پیش‌بینی شده بود، اما به دلیل گستردگی اقدامات، انسجام برنامه‌ها و استقبال اعضای شورا، ارائه مدیریت شهری اصفهان نزدیک به دو ساعت به طول انجامید و عملاً بخش اصلی جلسه به تبیین تجربه اصفهان اختصاص یافت.

وی تصریح کرد: در جریان این نشست، یکی از اعضای شورای فرهنگ عمومی کشور در ارزیابی خود، جایگاه اصفهان را در حوزه‌های مختلف مدیریتی ممتاز توصیف کرد و بر این نکته تأکید داشت که اصفهان در بسیاری از عرصه‌ها، جلوتر از سایر شهرهای کشور حرکت می‌کند.

شهردار اصفهان با اشاره به محتوای ارائه‌شده در این جلسه گفت: تمام سرفصل‌های مطرح‌شده مورد توجه اعضای شورا قرار گرفت، اما «کتاب کلاس شهروندی» که برای دانش‌آموزان، والدین و معلمان تدوین شده است، بیش از سایر بخش‌ها با استقبال مواجه شد؛ چراکه این کتاب نشان‌دهنده برنامه‌ریزی مبتنی بر پشتوانه علمی، طراحی آموزشی هدفمند و خروجی‌های استاندارد در حوزه فرهنگ شهروندی است و این اقدامات را از رویکردهای سطحی و مقطعی متمایز می‌کند.

قاسم‌زاده با تأکید بر اینکه دستاوردهای فعلی در حوزه فرهنگ شهروندی نتیجه سال‌ها تلاش مستمر بدنه کارشناسی و مدیریتی شهرداری اصفهان است، اظهار کرد: در دوره اخیر مدیریت شهری، این اقدامات به انسجام و بلوغ بیشتری رسیده و اکنون به سطحی قابل ارائه در مقیاس ملی دست یافته است که این موضوع موجب افتخار شهر اصفهان، شهرداری و مجموعه آموزش و پرورش استان شده است.

وی خاطرنشان کرد: تحقق چنین برنامه‌ای بدون شکل‌گیری درک مشترک و همکاری نزدیک میان شهرداری و آموزش و پرورش امکان‌پذیر نبود و هم‌افزایی میان این دو نهاد، زمینه طراحی و اجرای طرح «کلاس شهر» را فراهم کرد.

شهردار اصفهان در پایان با قدردانی از رویکرد تعاملی اداره کل آموزش و پرورش استان، به‌ویژه در دوره فعلی مدیریت، گفت: نشست‌های مستمر در حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری با مشارکت آموزش و پرورش در حال برگزاری است و امید می‌رود نتایج این همکاری‌ها به ارتقای سطح آگاهی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و مهارت‌های شهروندی کودکان و نوجوانان اصفهان منجر شود.