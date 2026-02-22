به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری تاس، انجمن فولاد اروپا (EUROFER) در بیانیهای اعلام کرد که صادرات فولاد اتحادیه اروپا به ایالات متحده در نیمه دوم سال ۲۰۲۵، پس از اعمال تعرفههای سنگین از سوی دولت دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، حدود ۳۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است.
اکسل اگرت، مدیرکل انجمن فولاد اروپا، در این بیانیه گفت: «کاهش ۳۰ درصدی صادرات فولاد به آمریکا تنها طی شش ماه، نشانه روشنی است از آسیب جدی که تعرفههای ۵۰ درصدی آمریکا به صنعت فولاد اروپا وارد کرده است.»
وی افزود: تصمیم واشنگتن برای گنجاندن محصولات فولادی پاییندستی اتحادیه اروپا، از جمله ماشینآلات، در فهرست تعرفههای اضافی، تأثیر منفی چشمگیری بر صنایع اروپایی و مشتریان آنها خواهد داشت.
بر اساس این گزارش، ایالات متحده در ژوئن ۲۰۲۵ تعرفه ۵۰ درصدی بر واردات فولاد و آلومینیوم از اروپا اعمال کرد و سپس در ماه اوت این تعرفهها را تمدید نمود.
همچنین روزنامه فایننشال تایمز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که مقامات آمریکایی در حال بررسی کاهش تعرفههای محصولات فولادی و آلومینیومی هستند و احتمال دارد برخی اقلام، بهویژه فلزات صنعتی، از این تعرفهها معاف شوند.
این در حالی است که دیوان عالی آمریکا روز جمعه تعرفههای جهانی گسترده وضعشده توسط ترامپ را لغو کرد، اما وی بلافاصله با امضای فرمانی، تعرفه جهانی جدیدی را اعمال کرد. ترامپ تصمیم دیوان عالی را «ناامیدکننده» خواند و اعلام کرد نرخ تعرفه جهانی از ۱۰ درصد به ۱۵ درصد افزایش خواهد یافت.
نظر شما