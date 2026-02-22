به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل قربانی پیش از ظهر یکشنبه در نطق میان‌دستور دویست‌وهشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان، با گرامیداشت فرارسیدن ماه مبارک رمضان اظهار کرد: با آغاز مقدمات برگزاری انتخابات شوراها در سال آینده، طبیعی است که فضای اظهار نظرها پررنگ‌تر شود، اما بخشی از این سخنان به دلیل ناآگاهی یا برداشت‌های نادرست، دقیق و منصفانه نیست.

وی با تأکید بر لزوم رصد دقیق فضای رسانه‌ای و اجتماعی افزود: از مجموعه شهرداری و به‌ویژه شهردار اصفهان و اعضای شورای شهر انتظار می‌رود این‌گونه اظهارنظرها را به‌طور جدی دنبال کنند و هرجا نیاز به اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی وجود دارد، اقدام لازم انجام شود؛ چراکه بی‌توجهی به این موضوع، در نهایت منجر به نادیده‌گرفتن خدمات و زحمات مجموعه مدیریت شهری خواهد شد.

رئیس کمیسیون هوشمندسازی و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر اصفهان با خطاب قرار دادن شهروندان تصریح کرد: مردم باید در مواجهه با مطالب مطرح‌شده، با دقت و تأمل برخورد کنند. صرف ایراد گرفتن، چه درست و چه نادرست، نشانه توانمندی نیست. آنچه اهمیت دارد این است که چه کسی طرح، ایده و برنامه مشخص برای اداره شهر دارد. نقد باید وجود داشته باشد، اما نقد منصفانه و مبتنی بر شناخت، نه تخریب و فضاسازی.

وی با اشاره به ماهیت و جایگاه شورای اسلامی شهر گفت: عنوان «شورای اسلامی شهر اصفهان» چهار واژه کلیدی دارد. شورا یعنی کار جمعی، پرهیز از خودمحوری و تک‌روی. اسلامی بودن شورا اهمیت مضاعف دارد، زیرا برخلاف مجلس، نظارت شرعی مستقیمی بر مصوبات شورا وجود ندارد و این مسئولیت بر عهده خود اعضاست. تجربه نشان داده که در برخی موارد، تشخیص انطباق مصوبات با موازین شرعی چالش‌برانگیز بوده و این موضوع نیازمند دقت و تعهد جدی اعضاست.

قربانی ادامه داد: اصفهان شهری با جایگاه جهانی است؛ شهری که در بسیاری از موارد حتی بیش از پایتخت شناخته می‌شود. ما برای اداره یک شهر کوچک تصمیم نمی‌گیریم، بلکه برای شهری با وسعت گسترده، جمعیتی بیش از دو میلیون نفر و افق برنامه‌ریزی حداقل پنجاه‌ساله تصمیم‌سازی می‌کنیم. این واقعیت باید در انتخاب اعضای شورا به‌درستی دیده شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به برخی مشکلات اجرایی اشاره کرد و گفت: گزارش‌هایی از اختلال در خدمات‌رسانی سرای ۸، سرای ۱۰ و برخی سامانه‌های مرتبط به شورا رسیده که در این میان، سرای ۸ بیشترین میزان شکایات را داشته است. انتظار می‌رود این موضوع به‌صورت فوری بررسی شود و در صورت قصور پیمانکار یا هر مجموعه دیگری، برخورد قانونی و قاطع صورت گیرد.

رئیس کمیسیون هوشمندسازی و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر اصفهان همچنین با اشاره به ناهنجاری‌های اجتماعی اخیر در سطح شهر اظهار کرد: افزایش تکدی‌گری و تردد معتادان در معابر شهری موجب نارضایتی و آزار شهروندان شده است. این موضوع نیازمند توجه جدی دستگاه‌های مسئول، به‌ویژه شهرداری در حوزه وظایف خود، همچنین مجلس و قوه قضائیه است. افراد نیازمند واقعی محل بحث نیستند، بلکه مسئله اصلی کسانی هستند که تکدی‌گری را به شغل تبدیل کرده‌اند، در حالی که ابزار قانونی مؤثری برای برخورد ریشه‌ای با این پدیده وجود ندارد.

قربانی در پایان با اشاره به پروژه‌های عمرانی در آستانه بهره‌برداری گفت: امیدواریم پروژه‌هایی که وعده افتتاح آن‌ها تا پایان سال داده شده، هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد. بر اساس تعهدات انجام‌شده، مقرر است بخش نخست خط دو قطار شهری اصفهان تا پایان سال به‌صورت آزمایشی به بهره‌برداری برسد. عملیات عمرانی، ابنیه و ریل‌گذاری پیشرفت مطلوبی داشته، اما در حوزه تأمین واگن با چالش‌هایی مواجه هستیم که حل اساسی آن نیازمند ورود و حمایت دولت است.

وی خاطرنشان کرد: در همین راستا، جلسه‌ای با حضور نمایندگان اصفهان در مجلس، استاندار، فرماندار و سایر مسئولان در یکی از ایستگاه‌های خط دو برگزار خواهد شد تا موانع موجود بررسی و زمینه بهره‌برداری آزمایشی این خط، طبق وعده داده‌شده به مردم، بدون مشکل فراهم شود.