جزئیات و شرایط شرکت در هجدهمین المپیاد علمی علوم پزشکی دانشگاه آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت‌نام در آزمون غربالگری هجدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی ویژه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی آغاز شد. این رویداد علمی در حوزه‌های متنوع آموزشی، پژوهشی و مهارتی برگزار می‌شود و دانشجویان واجد شرایط می‌توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، این المپیاد در حیطه‌های «آموزش پزشکی با محوریت تاب‌آوری نظام آموزشی علوم پزشکی»، «هنر و رسانه در تاب‌آوری نظام سلامت»، «کارآفرینی برای تاب‌آوری نظام سلامت»، «مدیریت نظام سلامت»، «اخلاق پزشکی با تأکید بر تاب‌آوری اخلاقی در نظام سلامت»، «استدلال بالینی سازگار با شرایط خاص» و «همگرایی علوم پایه با موضوع تاب‌آوری از مولکول تا موجود زنده» برگزار خواهد شد.

زمان‌بندی برگزاری آزمون‌ها

آزمون غربالگری درون‌دانشگاهی در تاریخ ۲۴ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود و مرحله نخست آزمون انفرادی نیز ۲۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ خواهد بود.

شرایط شرکت در المپیاد

شرایط ثبت‌نام برای مقاطع مختلف تحصیلی به شرح زیر اعلام شده است:

مقطع کارشناسی: داشتن معدل کل ۱۵ و بالاتر و امکان شرکت در تمامی حیطه‌ها به جز استدلال بالینی

مقطع کارشناسی ارشد: داشتن معدل کل ۱۶ و بالاتر و امکان شرکت در تمامی حیطه‌ها به جز استدلال بالینی

مقطع دکترای حرفه‌ای: داشتن معدل کل ۱۴ و بالاتر

مقطع دکتری تخصصی (PhD) و دکتری تخصصی دستیاری: مجاز به شرکت صرفاً در حیطه‌های کارآفرینی و هنر و رسانه

دانشجویان علاقه‌مند می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به دفاتر باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور مراجعه کرده یا از طریق پایگاه اینترنتی www.bpj.iau.ir و صفحه رسمی المپیاد به نشانی @olympiadiau پیگیری‌های لازم را انجام دهند.