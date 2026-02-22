به گزارش خبرنگار مهر، محمودرضا معموری صبح یکشنبه در جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزارشد، تعداد کل طرح‌های تعهد شده از محل تسهیلات سفر را یک هزار و ۹۱۱ طرح عنوان کرد و افزود: طرح‌های معرفی شده تاکنون بیشتر در بخش‌های کوچک قرار دارند و بخشی از تعهد استان هنوز پرداخت نشده است.

وی تصریح کرد: از مجموع ۲۰۳ هزار و ۵۳ میلیارد ریال تسهیلات بانکی اختصاص یافته، تاکنون تنها ۱۶ هزار و ۴۴۰ میلیارد ریال، معادل ۸.۱ درصد به ۱۳۶ طرح پرداخت شده است.

معموری تصریح کرد: برنامه‌ریزی شده است تا پایان سال جاری، ۴۰ درصد و تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده با احتساب این ۴۰ درصد، پرداخت تسهیلات به ۵۰ درصد برسد، اما در حال حاضر در این زمینه عقب هستیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان‌شمالی بر تسهیل فرایند پرداخت تسهیلات تاکید کرد و افزود: طرح‌های حذف شده باید سریع جایگزین شوند تا متقاضیان نیازمند تسهیلات سرمایه در گردش دچار مشکل نشوند.

وی همچنین از بانک‌ها خواست که در زمینه پرداخت تسهیلات به اصناف استان که از محل سفر رئیس‌جمهور اختصاص یافته، همکاری لازم را داشته باشند.

معموری در بخش دیگری از سخنان خود بر بومی‌سازی سند توسعه گردشگری و صنایع‌دستی خراسان‌شمالی تاکید کرد و گفت: سازمان‌ها و دستگاه‌های متولی باید همکاری کنند تا مصوبات کشوری این سند در استان عملیاتی شود و ظرفیت‌های صنایع دستی برای تولید و صادرات به کار گرفته شود.

وی افزود: یکهزار و ۹۱۱ طرح در جریان سفر رئیس‌جمهور به استان به تصویب رسیده و برای هر بانک سهمیه تسهیلات مشخص شده است و لازم است دستگاه‌های متولی با اولویت طرح‌های اثرگذار، جذب منابع مالی را تسریع کنند.